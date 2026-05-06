Правительство утвердило концепцию развития пригородных ж/д перевозок - 06.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260506/kontseptsiya-869715121.html
Правительство утвердило концепцию развития пригородных ж/д перевозок
2026-05-06T15:29+0300
2026-05-06T15:41+0300
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, РЖД
Правительство утвердило концепцию развития пригородных ж/д перевозок

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении до 2035 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство утвердило концепцию развития железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении на период до 2035 года", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Минтранс в свою очередь сообщил, что документ закладывает основу для развития системы пригородных перевозок, устанавливая новые стандарты организации, финансирования и модернизации транспортного комплекса. Ключевым нововведением является переход к системе долгосрочного транспортного заказа. Регионы получат возможность планировать параметры перевозок на период от 3 до 15 лет.
Такой подход, отмечает министерство, повысит качество обслуживания пассажиров и обеспечит стабильность развития отрасли.
"Новая концепция – это системное решение, которое обеспечит баланс интересов пассажиров, регионов и перевозчиков, и станет работающим инструментом для достижения национальных целей транспортной связанности и комфортной среды. Впервые вводится региональный стандарт транспортного обслуживания, регионы сами определят требования к комфорту и доступности – и именно они будут положены в основу экономически обоснованного тарифа. Кроме того, закрепляется взаимная ответственность перевозчика и субъекта в части финансирования и обеспечения перевозок", – цитирует Минтранс слова главы ведомства Андрея Никитина.
Реализация концепции позволит существенно повысить транспортную доступность, мобильность населения и качество обслуживания пассажиров, обеспечить безубыточную работу всех участников процесса, считают в РЖД.
Также, по мнению компании, принятый документ сохранит, а в некоторых случаях и создаст дополнительные рабочие места для населения, а также окажет синергетический эффект на загрузку машиностроительного комплекса и поддержку экономики страны в целом.
 
