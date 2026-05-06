https://1prime.ru/20260506/kurs-869720374.html
ЦБ объявил официальные курсы валют на четверг
ЦБ объявил официальные курсы валют на четверг - 06.05.2026, ПРАЙМ
ЦБ объявил официальные курсы валют на четверг
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 2,98 копейки, до 10,9949 рубля, доллара - на 12,02 копейки, до 75,2246 рубля, евро -... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T18:30+0300
2026-05-06T18:30+0300
2026-05-06T18:30+0300
экономика
рынок
рф
сша
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 2,98 копейки, до 10,9949 рубля, доллара - на 12,02 копейки, до 75,2246 рубля, евро - на 28,63 копейки, до 88,06 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20260506/tsb-869704975.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3bd45741f9cfc34c7cd4bc3cecd7e30f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, сша, банк россия
Экономика, Рынок, РФ, США, банк Россия
ЦБ объявил официальные курсы валют на четверг
Официальный курс юаня на четверг снизился до 10,9949 рубля, доллара — до 75,22 рубля
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 2,98 копейки, до 10,9949 рубля, доллара - на 12,02 копейки, до 75,2246 рубля, евро - на 28,63 копейки, до 88,06 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США
на Мосбиржу ЦБ РФ
с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ Индонезии снизил лимит на покупку долларов до 50 тысяч долларов в месяц