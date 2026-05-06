Банк России разочаровал рынки, но они готовы отыграться

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. После заседания Банка России 24 апреля индекс Мосбиржи снизился более чем на 5%. Почему это произошло и что поддержит рынок во втором полугодии?📉 Почему рынок упал после решения ЦБИзначально рынок закладывал снижение ключевой ставки именно на 0,5 процентного пункта — до 14,5% годовых. Однако к моменту заседания на фоне существенного замедления недельной инфляции часть участников успела переориентироваться на более агрессивные ожидания — снижение ставки на 1 процентный пункт и более. Это и стало источником разочарования и последующей фиксации прибыли в акциях и облигациях.Дополнительным фактором давления стала более жёсткая риторика руководства ЦБ, отражающая повышенную обеспокоенность инфляционными рисками и ситуацией на Ближнем Востоке. Это усилило ожидания более осторожной траектории смягчения денежно‑кредитной политики. Отдельным источником нервозности для инвесторов выступает геополитический фон — рынок остро реагирует на новости, связанные с такими рисками.Ожидаем, что основное восстановление российского рынка акций придётся именно на второе полугодие, когда для участников станет более очевидно, что Банк России последовательно движется по траектории уверенного смягчения денежно‑кредитной политики. Изменение ожиданий по ставке создаст более благоприятные условия для перетока части ликвидности в пользу рынка акций.🚀 Какие факторы поддержат рынок акцийПервое — снижение ключевой ставки. В базовом сценарии мы предполагаем последовательное снижение ставки на 0,5 п.п. на каждом из последующих заседаний и её движение в район 12% к концу года. Это снизит привлекательность депозитов и инструментов денежного рынка по сравнению с акциями и создаст предпосылки для частичного перераспределения ликвидности в пользу фондового рынка.Второе — ослабление рубля. Возобновление операций Минфина в рамках бюджетного правила, в том числе с учётом накопленного объёма за предыдущие месяцы, формирует устойчивый спрос на валюту со стороны государства и ограничивает потенциал укрепления рубля. Локальные минимумы по курсу уже пройдены, а диапазон около 80 рублей за доллар к концу второго квартала и порядка 85 рублей к концу года выглядит реалистичным ориентиром. Более слабый рубль традиционно поддерживает экспортно‑ориентированные компании, доминирующие в структуре российского рынка, за счёт роста рублёвой выручки и маржи.Третье — высокие цены на нефть на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. В понедельник баррель Brent подорожал примерно на 5–6%, до района 113–115 долларов после сообщений об ударах БПЛА по нефтяной инфраструктуре в зоне Фуджейры и расширении Ираном зоны контроля вблизи Ормузского пролива. Также нефть росла на фоне новостей об атаках на суда в проливе и усилении присутствия ВМС США для обеспечения безопасности судоходства. Это повысило геополитическую премию в котировках нефти. Для российского рынка акций это означает устойчивые денежные потоки сырьевого сектора и дополнительный ресурс для дивидендных выплат и инвестиционных программ.В совокупности эти факторы формируют для рынка акций пространство для постепенного восстановления во втором полугодии при условии стабилизации новостного фона и сохранения предсказуемой траектории денежно‑кредитной и бюджетной политики. На этом фоне мы оцениваем справедливый уровень индекса Мосбиржи на конец 2026 года в районе 3300 пунктов.Автор: Дмитрий Макаров, стратег СберИнвестиций на фондовом рынке
