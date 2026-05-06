Ежедневная аудитория "Макса" превысила 85 миллионов человек - 06.05.2026, ПРАЙМ
Ежедневная аудитория "Макса" превысила 85 миллионов человек
2026-05-06T14:34+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Ежедневная аудитория онлайн-платформы "Макс" превысила 85 миллионов пользователей, приложение установили более 120 миллионов человек с момента запуска, рассказали в пресс-службе "Макса". "Ежедневная аудитория "Макса" превысила 85 миллионов пользователей. С момента запуска приложение установили более 120 миллионов человек, отправлено более 150 миллиардов сообщений и совершено свыше 6 миллиардов звонков", - говорится в сообщении. Также количество иностранных пользователей в "Максе" превысило 8 миллионов. Ежедневно иностранцы совершают 1,7 миллиона звонков и отправляют более 23 миллионов сообщений. Кроме того, в "Максе" создано более 7 миллионов приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 300 миллионов подписчиков. Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. Совершать звонки и отправлять сообщения могут пользователи из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
14:34 06.05.2026
 
