Компания Маска xAI станет ИИ-подразделением космической SpaceX
23:43 06.05.2026
 
Компания Маска xAI станет ИИ-подразделением космической SpaceX

© AFP / Peter Parks
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Компания Илона Маска xAI, которую в феврале объединили с другой его компанией, космической SpaceX, превратится в подразделение в сфере искусственного интеллекта внутри последней и будет носить название SpaceXAI, заявил Маск.
"xAI будет ликвидирована как отдельная компания, поэтому останется только SpaceXAI - подразделение SpaceX, занимающееся продуктами в области искусственного интеллекта", - написал Маск в соцсети X.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
