https://1prime.ru/20260506/mask-869725169.html

Компания Маска xAI станет ИИ-подразделением космической SpaceX

Компания Маска xAI станет ИИ-подразделением космической SpaceX - 06.05.2026, ПРАЙМ

Компания Маска xAI станет ИИ-подразделением космической SpaceX

Компания Илона Маска xAI, которую в феврале объединили с другой его компанией, космической SpaceX, превратится в подразделение в сфере искусственного интеллекта | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T23:43+0300

2026-05-06T23:43+0300

2026-05-06T23:43+0300

экономика

технологии

xai

spacex

https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:9:3933:2221_1920x0_80_0_0_c2c96fc347b8493bda185a893772f132.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Компания Илона Маска xAI, которую в феврале объединили с другой его компанией, космической SpaceX, превратится в подразделение в сфере искусственного интеллекта внутри последней и будет носить название SpaceXAI, заявил Маск. "xAI будет ликвидирована как отдельная компания, поэтому останется только SpaceXAI - подразделение SpaceX, занимающееся продуктами в области искусственного интеллекта", - написал Маск в соцсети X. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.

https://1prime.ru/20260424/xchat--869414705.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, xai, spacex