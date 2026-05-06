Компания Маска xAI станет ИИ-подразделением космической SpaceX
Компания Маска xAI станет ИИ-подразделением космической SpaceX
2026-05-06T23:43+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Компания Илона Маска xAI, которую в феврале объединили с другой его компанией, космической SpaceX, превратится в подразделение в сфере искусственного интеллекта внутри последней и будет носить название SpaceXAI, заявил Маск. "xAI будет ликвидирована как отдельная компания, поэтому останется только SpaceXAI - подразделение SpaceX, занимающееся продуктами в области искусственного интеллекта", - написал Маск в соцсети X. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
