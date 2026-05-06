Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция в марте более чем вдвое нарастила импорт российской меди - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260506/med-869723289.html
Турция в марте более чем вдвое нарастила импорт российской меди
Турция в марте более чем вдвое нарастила импорт российской меди - 06.05.2026, ПРАЙМ
Турция в марте более чем вдвое нарастила импорт российской меди
Поставки меди из России в Турцию в марте этого года выросли более чем в два раза, до максимальных значений за последние десять месяцев, подсчитало РИА Новости... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T21:47+0300
2026-05-06T21:47+0300
экономика
россия
мировая экономика
турция
рф
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Поставки меди из России в Турцию в марте этого года выросли более чем в два раза, до максимальных значений за последние десять месяцев, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, в марте Турция импортировала из России меди и изделий из нее на 150,3 миллиона долларов - в 2,4 раза больше, чем в феврале, и на 26% больше, чем год назад. Это стало максимумом с мая 2025 года. При этом по итогам всего первого квартала стоимость закупок увеличилась на 12,5% и достигла 332,8 миллиона долларов. Больше всего в марте турки импортировали из РФ медную проволоку - на 122,5 миллиона долларов, а также рафинированную медь и необработанные медные сплавы - на 27,6 миллиона. По итогам марта Россия расположилась на втором месте среди основных поставщиков меди в Турцию. Год назад она также была второй, а месяц назад - пятой. В пятерку также вошли Казахстан (299,9 миллиона долларов), Иран (73,9 миллиона), Болгария (60,7 миллиона) и Сербия (51,8 миллиона).
https://1prime.ru/20260506/ukraina-869722734.html
турция
рф
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_125:0:2258:1600_1920x0_80_0_0_6db0c9963c13285e16366eac1425cbd4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, турция, рф, казахстан
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, РФ, КАЗАХСТАН
21:47 06.05.2026
 
Турция в марте более чем вдвое нарастила импорт российской меди

Поставки меди из России в Турцию в марте выросли более чем в два раза

© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
Медная проволока. Архивное фото
© Unsplash/CALITORE
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Поставки меди из России в Турцию в марте этого года выросли более чем в два раза, до максимальных значений за последние десять месяцев, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в марте Турция импортировала из России меди и изделий из нее на 150,3 миллиона долларов - в 2,4 раза больше, чем в феврале, и на 26% больше, чем год назад. Это стало максимумом с мая 2025 года.
При этом по итогам всего первого квартала стоимость закупок увеличилась на 12,5% и достигла 332,8 миллиона долларов.
Больше всего в марте турки импортировали из РФ медную проволоку - на 122,5 миллиона долларов, а также рафинированную медь и необработанные медные сплавы - на 27,6 миллиона.
По итогам марта Россия расположилась на втором месте среди основных поставщиков меди в Турцию. Год назад она также была второй, а месяц назад - пятой. В пятерку также вошли Казахстан (299,9 миллиона долларов), Иран (73,9 миллиона), Болгария (60,7 миллиона) и Сербия (51,8 миллиона).
Уголь - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины остановила производство
21:08
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаТУРЦИЯРФКАЗАХСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала