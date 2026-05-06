Турция в марте более чем вдвое нарастила импорт российской меди

2026-05-06T21:47+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Поставки меди из России в Турцию в марте этого года выросли более чем в два раза, до максимальных значений за последние десять месяцев, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, в марте Турция импортировала из России меди и изделий из нее на 150,3 миллиона долларов - в 2,4 раза больше, чем в феврале, и на 26% больше, чем год назад. Это стало максимумом с мая 2025 года. При этом по итогам всего первого квартала стоимость закупок увеличилась на 12,5% и достигла 332,8 миллиона долларов. Больше всего в марте турки импортировали из РФ медную проволоку - на 122,5 миллиона долларов, а также рафинированную медь и необработанные медные сплавы - на 27,6 миллиона. По итогам марта Россия расположилась на втором месте среди основных поставщиков меди в Турцию. Год назад она также была второй, а месяц назад - пятой. В пятерку также вошли Казахстан (299,9 миллиона долларов), Иран (73,9 миллиона), Болгария (60,7 миллиона) и Сербия (51,8 миллиона).

