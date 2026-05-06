Инфляция в России на 4 мая замедлилась до 5,6 процента

2026-05-06T20:06+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России на 4 мая замедлилась до 5,6% в годовом выражении против 5,72% на 27 апреля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Ранее в среду Росстат сообщил, что на неделе с 28 апреля по 4 мая цены снизились на 0,02%. В документе министерства указано, что на продовольственные товары за период с 28 апреля по 4 мая была зафиксирована дефляция - на уровне 0,3% после снижения цен на 0,1% на предыдущей отчетной неделе. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 2,7%, на остальные продукты питания - на 0,1%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,01%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 0,5%. Министерство также отмечает, что оценка инфляции на 4 мая в 5,6% может быть уточнена с учетом выхода 15 мая отчетных данных Росстата за апрель.

