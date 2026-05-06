https://1prime.ru/20260506/metall-869714166.html

Evraz Steel прогнозирует снижение емкости рынка металлоконструкций в России

Evraz Steel прогнозирует снижение емкости рынка металлоконструкций в России - 06.05.2026, ПРАЙМ

Evraz Steel прогнозирует снижение емкости рынка металлоконструкций в России

Компания Evraz Steel Building (входит в "Евраз") прогнозирует снижение емкости рынка металлоконструкций в России в 2026 году на 20-30%, до 4 миллионов тонн,... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T14:21+0300

2026-05-06T14:21+0300

2026-05-06T14:21+0300

экономика

бизнес

промышленность

evraz steel building

евраз

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/06/867249726_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cd12a0eeffd4ded0ab58dc071046f7df.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Компания Evraz Steel Building (входит в "Евраз") прогнозирует снижение емкости рынка металлоконструкций в России в 2026 году на 20-30%, до 4 миллионов тонн, сообщило предприятие. "Согласно прогнозу компании, в 2026 году емкость российского рынка металлоконструкций составит около 4 миллионов тонн, что на 20–30% ниже уровня предыдущего года", - говорится в сообщении. При этом около 1 миллиона тонн придется на сегмент сложных инженерных решений, в котором Evraz Steel рассчитывает занять до 10%. По оценке экспертов компании, отрасль перешла в фазу структурной трансформации, сопровождаемой снижением емкости, укрупнением игроков и усилением конкуренции за счет выхода на рынок китайских производителей. Среди ключевых тенденций 2026 года аналитики также выделили сокращение инвестиционных программ заказчиков и снижение стоимости металлоконструкций на фоне перегретого предложения. "По данным исследования, структура спроса в текущем году продолжит смещаться в сторону промышленного строительства: индустриальные объекты, включая горнорудный сектор, сформируют наибольшую долю - 41%, энергетика займет 27%, нефтегазовая отрасль - 23%, гражданская инфраструктура - 9%", - добавляется в сообщении. Evraz Steel за период с 2022 по 2025 годы увеличила объем поставок металлоконструкций более чем в 3 раза, до 73 тысяч тонн, при среднем ежегодном росте порядка 50%. По итогам прошлого года компания заняла первое место в России по объему поставок металлоконструкций.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, evraz steel building, евраз, россия