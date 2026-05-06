Транзит судов через Босфор приостановлен из-за заглохшего сухогруза

2026-05-06T20:57+0300

СТАМБУЛ, 6 мая - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен из-за заглохшего сухогруза, сообщила газета Milliyet. "Судоходство в Босфоре приостановлено из-за вышедшего из строя двигателя сухогруза Queen Bee под флагом Панамы", - говорится в сообщении издания. Уточняется, что к судну направлены буксиры.

