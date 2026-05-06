https://1prime.ru/20260506/minpromtorg-869700291.html
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов - 06.05.2026, ПРАЙМ
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
Полностью российский самолет Superjet-100 уже готов к серийным поставкам, производители смогут поставить машину сразу после получения сертификата типа,... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T03:57+0300
2026-05-06T03:57+0300
2026-05-06T04:02+0300
бизнес
россия
промышленность
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869700291.jpg?1778029365
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Полностью российский самолет Superjet-100 уже готов к серийным поставкам, производители смогут поставить машину сразу после получения сертификата типа, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Серийное производство самолетов полностью готово. Первая серийная машина уже прошла заводские испытания, готовы поставить борт сразу после получения сертификата типа. Дальше вопрос эксплуатации в самой авиакомпании", - сказал министр. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Его сертификация запланирована на август 2026 года. В различной степени готовности в настоящее время находится 26 серийных самолетов из 42 законтрактованных. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 8 мая в 08.00 мск.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, промышленность, рф, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
Глава Минпромторга Алиханов: самолет Superjet-100 готов к серийным поставкам
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Полностью российский самолет Superjet-100 уже готов к серийным поставкам, производители смогут поставить машину сразу после получения сертификата типа, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Серийное производство самолетов полностью готово. Первая серийная машина уже прошла заводские испытания, готовы поставить борт сразу после получения сертификата типа. Дальше вопрос эксплуатации в самой авиакомпании", - сказал министр.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Его сертификация запланирована на август 2026 года. В различной степени готовности в настоящее время находится 26 серийных самолетов из 42 законтрактованных.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 8 мая в 08.00 мск.