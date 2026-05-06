В Минпромторге рассказали, когда проводится расширение ресурса самолетов

2026-05-06T11:45+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Расширение назначенного ресурса самолетов является постоянным процессом для любого воздушного судна, очередной этап такой работы проводится, когда налет лидерных машин достигает 80%, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. Под расширением ресурса понимается общее количество часов полетов, после которого самолет выводится из эксплуатации. "Расширение ресурса – это постоянный плановый процесс для любого воздушного судна. Очередной этап такой работы проводится, когда налет лидерных машин достигает 80% от текущего назначенного ресурса. Это общемировая практика", - заявили в ведомстве. В министерстве отметили, что с 2011 года произведено и поставлено эксплуатантам 218 воздушных судов SSJ-100, из них шесть самолетов с горизонтальными законцовками крыла. В это число входят в том числе опытные самолеты, а также лайнеры, ранее поставлявшиеся зарубежным заказчикам. "Расширение самолетам типа "Суперджет" назначенных ресурсов/сроков службы – составная часть НИОКР, ведущихся разработчиком самолета ПАО "Яковлев". Расширение проводится поэтапно на основании выполнения комплекса расчетно-экспериментальных работ по обоснованию назначенного ресурса/срока службы планера, шасси, составных частей и систем самолета", - отметили в Минпромторге. Ранее в среду Минпромторг объявил конкурс на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по улучшению характеристик надежности, расширению назначенного ресурса, поддержанию эксплуатации и сохранению летной годности самолетов семейства SSJ-100. В рамках опытно-конструкторской работы планируется получение одобрения главного изменения для моделей без горизонтальных законцовок крыла не менее чем 20 тысяч полетов и 20 лет; для моделей с горизонтальными законцовками крыла не менее чем 15 тысяч полетов и 15 лет. Накануне министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал в интервью РИА Новости, что России необходимо сохранить парк самолетов Superjet-100, который уже используется отечественными перевозчиками. Суточный налет таких машин превосходит любые западные аналоги. По данным ведомства, в российском авиапарке на сегодняшний день 150 самолетов Superjet-100 старой модели. Они активно эксплуатируются и осуществляют до 10% перевозок внутри страны.

