https://1prime.ru/20260506/mintrans-869697944.html

Минтранс предложил ввести бесплатную парковку для многодетных семей

Минтранс предложил ввести бесплатную парковку для многодетных семей - 06.05.2026, ПРАЙМ

Минтранс предложил ввести бесплатную парковку для многодетных семей

Минтранс России предложил ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи и будет рекомендовать это регионам, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T00:28+0300

2026-05-06T00:28+0300

2026-05-06T00:28+0300

бизнес

россия

недвижимость

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869697944.jpg?1778016536

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минтранс России предложил ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи и будет рекомендовать это регионам, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Эта инициатива, рассказали там, прорабатывается министерством вместе с комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Ранее идею о бесплатной парковке для многодетных семей высказывали в том числе в Госдуме. "Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье, в случае, если в такой семье воспитывается четверо и более детей, поддерживаем", - сообщили в Минтрансе. Там пояснили, что в настоящее время в основном право на бесплатную парковку распространяется только на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей в многодетной семье. Окончательное решение принимают региональные власти. "В настоящее время Минтранс России прорабатывает вопрос внесения изменений в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в городах Российской Федерации (утверждены распоряжением Минтранса России от 21.07.2025 № ВТ-151-р). Планируемый срок изменений – 30 июня 2026 года", - добавили в Минтрансе. Рекомендации, отметили в министерстве, адресованы региональным органам власти, поскольку именно они определяют право на льготы для многодетных семей. Министр транспорта РФ Андрей Никитин осенью 2025 года утвердил пакет рекомендаций для транспортной отрасли по повышению комфорта путешествий семей с детьми. В Минтрансе сообщили, что предложения по бесплатным парковкам двух авто для многодетных семей будет способствовать этому в том числе.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, недвижимость, рф, госдума