https://1prime.ru/20260506/mironov-869701280.html

Миронов предложил ввести новые налоги для маркетплейсов

Миронов предложил ввести новые налоги для маркетплейсов - 06.05.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил ввести новые налоги для маркетплейсов

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил обязать компании, которые не имеют активов в регионах... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T05:03+0300

2026-05-06T05:03+0300

2026-05-06T05:32+0300

бизнес

россия

финансы

сергей миронов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869701280.jpg?1778034733

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил обязать компании, которые не имеют активов в регионах России, но работают там, платить пропорциональную часть налогов в регионах. Он сообщил, что партия "Справедливая Россия" готовится представить программу развития малых городов. По словам лидера партии, ядро программы составят меры, направленные на преодоление регионального неравенства, а также создание среды для молодежи. "Первое, что мы предлагаем - обязать компании, которые не имеют активов в регионах, но по факту там работают (например, ритейлеры, маркетплейсы, банки и так далее) платить пропорциональную часть налогов в регионах", - сказал Миронов РИА Новости. Второе предложение, как рассказал политик, - мотивировать налоговыми льготами по примеру особых экономических зон перенос головных офисов крупных компаний в малые города. "Наша задача сделать так, чтобы молодежь не разъезжалась, а, наоборот, стремилась в малые города", - подчеркнул он. Глава думской фракции добавил, что в малых городах также надо предусмотреть меры поддержки социальной и досуговой инфраструктуры. "Кафе, кинотеатры, спорткомплексы, детские игровые, которых так не хватает в малых городах, должны пользоваться налоговыми льготами и грантовой поддержкой", - пояснил Миронов. Он также предложил перевести школы, больницы, поликлиники, роддома и детские сады в малых городах от подушевого финансирования к фиксированному и сделать так, чтобы власти не могли закрывать, оптимизировать их без общественных слушаний.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, сергей миронов