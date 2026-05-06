Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил ввести новые налоги для маркетплейсов - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260506/mironov-869701280.html
Миронов предложил ввести новые налоги для маркетплейсов
Миронов предложил ввести новые налоги для маркетплейсов - 06.05.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил ввести новые налоги для маркетплейсов
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил обязать компании, которые не имеют активов в регионах... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T05:03+0300
2026-05-06T05:32+0300
бизнес
россия
финансы
сергей миронов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869701280.jpg?1778034733
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил обязать компании, которые не имеют активов в регионах России, но работают там, платить пропорциональную часть налогов в регионах. Он сообщил, что партия "Справедливая Россия" готовится представить программу развития малых городов. По словам лидера партии, ядро программы составят меры, направленные на преодоление регионального неравенства, а также создание среды для молодежи. "Первое, что мы предлагаем - обязать компании, которые не имеют активов в регионах, но по факту там работают (например, ритейлеры, маркетплейсы, банки и так далее) платить пропорциональную часть налогов в регионах", - сказал Миронов РИА Новости. Второе предложение, как рассказал политик, - мотивировать налоговыми льготами по примеру особых экономических зон перенос головных офисов крупных компаний в малые города. "Наша задача сделать так, чтобы молодежь не разъезжалась, а, наоборот, стремилась в малые города", - подчеркнул он. Глава думской фракции добавил, что в малых городах также надо предусмотреть меры поддержки социальной и досуговой инфраструктуры. "Кафе, кинотеатры, спорткомплексы, детские игровые, которых так не хватает в малых городах, должны пользоваться налоговыми льготами и грантовой поддержкой", - пояснил Миронов. Он также предложил перевести школы, больницы, поликлиники, роддома и детские сады в малых городах от подушевого финансирования к фиксированному и сделать так, чтобы власти не могли закрывать, оптимизировать их без общественных слушаний.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, финансы, сергей миронов
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Сергей Миронов
05:03 06.05.2026 (обновлено: 05:32 06.05.2026)
 
Миронов предложил ввести новые налоги для маркетплейсов

Миронов предложил мотивировать перенос офисов крупных компаний в малые города

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил обязать компании, которые не имеют активов в регионах России, но работают там, платить пропорциональную часть налогов в регионах.
Он сообщил, что партия "Справедливая Россия" готовится представить программу развития малых городов. По словам лидера партии, ядро программы составят меры, направленные на преодоление регионального неравенства, а также создание среды для молодежи.
"Первое, что мы предлагаем - обязать компании, которые не имеют активов в регионах, но по факту там работают (например, ритейлеры, маркетплейсы, банки и так далее) платить пропорциональную часть налогов в регионах", - сказал Миронов РИА Новости.
Второе предложение, как рассказал политик, - мотивировать налоговыми льготами по примеру особых экономических зон перенос головных офисов крупных компаний в малые города.
"Наша задача сделать так, чтобы молодежь не разъезжалась, а, наоборот, стремилась в малые города", - подчеркнул он.
Глава думской фракции добавил, что в малых городах также надо предусмотреть меры поддержки социальной и досуговой инфраструктуры.
"Кафе, кинотеатры, спорткомплексы, детские игровые, которых так не хватает в малых городах, должны пользоваться налоговыми льготами и грантовой поддержкой", - пояснил Миронов.
Он также предложил перевести школы, больницы, поликлиники, роддома и детские сады в малых городах от подушевого финансирования к фиксированному и сделать так, чтобы власти не могли закрывать, оптимизировать их без общественных слушаний.
 
БизнесРОССИЯФинансыСергей Миронов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала