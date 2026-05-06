https://1prime.ru/20260506/mishustin-869717555.html

На реконструкцию моста в Калининграде направят 1,5 миллиарда рублей

На реконструкцию моста в Калининграде направят 1,5 миллиарда рублей - 06.05.2026, ПРАЙМ

На реконструкцию моста в Калининграде направят 1,5 миллиарда рублей

Правительство России направит порядка 1,5 миллиардов рублей на опережающее софинансирование реконструкции автомобильного моста через реку Преголю в... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T16:47+0300

2026-05-06T16:47+0300

2026-05-06T16:47+0300

экономика

бизнес

россия

калининград

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Правительство России направит порядка 1,5 миллиардов рублей на опережающее софинансирование реконструкции автомобильного моста через реку Преголю в Калининграде, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. "Сегодня мы рассмотрим вопрос о поддержке самого западного субъекта нашей страны – Калининградской области. Для реализации задач, которые определил глава государства, по формированию комфортной и безопасной среды для жизни направим около 1,5 миллиардов рублей на опережающее софинансирование реконструкции автомобильного моста через реку Преголю и подходов к нему", - сказал Мишустин. Новый мост строится параллельно действующему двухъярусному мосту, который является важной частью всей дорожно-транспортной инфраструктуры Калининграда. Существующий мост – объект культурного наследия местного значения, однако он не отвечает современным требованиям пропускной способности. В проекте строительства автодорожного моста - дублера предусмотрено обустройство пешеходной части, лестниц с земли на само мостовое сооружение на обоих берегах реки и подъемника. Эти решения обеспечат комфортное перемещение пешеходов по мосту с одного берега Преголи на другой. Протяженность моста составляет 386,7 метра, а общая протяженность с подходами - 2,2 тысячи метров. Движение транспорта организуют по шести полосам. В середине моста будет подъемный механизм для пропуска судов.

https://1prime.ru/20260506/proekty--869716017.html

калининград

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, калининград, рф, михаил мишустин