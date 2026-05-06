На реконструкцию моста в Калининграде направят 1,5 миллиарда рублей
2026-05-06T16:47+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Правительство России направит порядка 1,5 миллиардов рублей на опережающее софинансирование реконструкции автомобильного моста через реку Преголю в Калининграде, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. "Сегодня мы рассмотрим вопрос о поддержке самого западного субъекта нашей страны – Калининградской области. Для реализации задач, которые определил глава государства, по формированию комфортной и безопасной среды для жизни направим около 1,5 миллиардов рублей на опережающее софинансирование реконструкции автомобильного моста через реку Преголю и подходов к нему", - сказал Мишустин. Новый мост строится параллельно действующему двухъярусному мосту, который является важной частью всей дорожно-транспортной инфраструктуры Калининграда. Существующий мост – объект культурного наследия местного значения, однако он не отвечает современным требованиям пропускной способности. В проекте строительства автодорожного моста - дублера предусмотрено обустройство пешеходной части, лестниц с земли на само мостовое сооружение на обоих берегах реки и подъемника. Эти решения обеспечат комфортное перемещение пешеходов по мосту с одного берега Преголи на другой. Протяженность моста составляет 386,7 метра, а общая протяженность с подходами - 2,2 тысячи метров. Движение транспорта организуют по шести полосам. В середине моста будет подъемный механизм для пропуска судов.
