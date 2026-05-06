Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На реконструкцию моста в Калининграде направят 1,5 миллиарда рублей - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260506/mishustin-869717555.html
На реконструкцию моста в Калининграде направят 1,5 миллиарда рублей
На реконструкцию моста в Калининграде направят 1,5 миллиарда рублей - 06.05.2026, ПРАЙМ
На реконструкцию моста в Калининграде направят 1,5 миллиарда рублей
Правительство России направит порядка 1,5 миллиардов рублей на опережающее софинансирование реконструкции автомобильного моста через реку Преголю в... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T16:47+0300
2026-05-06T16:47+0300
экономика
бизнес
россия
калининград
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Правительство России направит порядка 1,5 миллиардов рублей на опережающее софинансирование реконструкции автомобильного моста через реку Преголю в Калининграде, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. "Сегодня мы рассмотрим вопрос о поддержке самого западного субъекта нашей страны – Калининградской области. Для реализации задач, которые определил глава государства, по формированию комфортной и безопасной среды для жизни направим около 1,5 миллиардов рублей на опережающее софинансирование реконструкции автомобильного моста через реку Преголю и подходов к нему", - сказал Мишустин. Новый мост строится параллельно действующему двухъярусному мосту, который является важной частью всей дорожно-транспортной инфраструктуры Калининграда. Существующий мост – объект культурного наследия местного значения, однако он не отвечает современным требованиям пропускной способности. В проекте строительства автодорожного моста - дублера предусмотрено обустройство пешеходной части, лестниц с земли на само мостовое сооружение на обоих берегах реки и подъемника. Эти решения обеспечат комфортное перемещение пешеходов по мосту с одного берега Преголи на другой. Протяженность моста составляет 386,7 метра, а общая протяженность с подходами - 2,2 тысячи метров. Движение транспорта организуют по шести полосам. В середине моста будет подъемный механизм для пропуска судов.
https://1prime.ru/20260506/proekty--869716017.html
калининград
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, калининград, рф, михаил мишустин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, РФ, Михаил Мишустин
16:47 06.05.2026
 
На реконструкцию моста в Калининграде направят 1,5 миллиарда рублей

Мишустин: на реконструкцию моста через Преголю в Калининграде направят 1,5 млрд рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
Дом правительства РФ.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Правительство России направит порядка 1,5 миллиардов рублей на опережающее софинансирование реконструкции автомобильного моста через реку Преголю в Калининграде, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Сегодня мы рассмотрим вопрос о поддержке самого западного субъекта нашей страны – Калининградской области. Для реализации задач, которые определил глава государства, по формированию комфортной и безопасной среды для жизни направим около 1,5 миллиардов рублей на опережающее софинансирование реконструкции автомобильного моста через реку Преголю и подходов к нему", - сказал Мишустин.
Новый мост строится параллельно действующему двухъярусному мосту, который является важной частью всей дорожно-транспортной инфраструктуры Калининграда. Существующий мост – объект культурного наследия местного значения, однако он не отвечает современным требованиям пропускной способности.
В проекте строительства автодорожного моста - дублера предусмотрено обустройство пешеходной части, лестниц с земли на само мостовое сооружение на обоих берегах реки и подъемника. Эти решения обеспечат комфортное перемещение пешеходов по мосту с одного берега Преголи на другой.
Протяженность моста составляет 386,7 метра, а общая протяженность с подходами - 2,2 тысячи метров. Движение транспорта организуют по шести полосам. В середине моста будет подъемный механизм для пропуска судов.
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
Правительство поддержит промышленные проекты на стратегических территориях
16:02
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКАЛИНИНГРАДРФМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала