Новак поручил Минтруду подготовить более глубокий анализ рынка труда

2026-05-06T18:09+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание, посвящённое ситуации в экономике, в рамках которого поручил Минтруду подготовить более глубокий анализ ситуации на рынке труда с учётом особой значимости этой сферы для структурных изменений в экономике, сообщается на сайте правительства РФ. "Вице-премьер поручил Минтруду подготовить более глубокий анализ ситуации на рынке труда с учётом особой значимости этой сферы для структурных изменений в экономике", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что Новак отметил важность постоянного отслеживания ключевых макроэкономических и отраслевых индикаторов для выработки своевременных и оперативных решений. Кроме того, в рамках совещания Минэкономразвития представило основные макроэкономические показатели в сегментах потребительской активности и розничной торговли, на рынке труда, а также динамику номинальных и реальных заработных плат. При этом отдельно были представлены данные об ипотечном кредитовании, основные характеристики федерального бюджета и динамика его доходов. Также в ходе совещания была рассмотрена ситуация с инфляцией и её основными компонентами, среди которых продовольственные и непродовольственные товары, а также сфера услуг. "В рамках отраслевого обзора участники обсудили ситуацию в промышленности и обрабатывающем производстве, строительстве, транспортном грузообороте, сельском хозяйстве... Были рассмотрены ценовые тенденции на мировых рынках: представлена информация о ценах на энергоносители, удобрения, чёрные и цветные металлы по состоянию на начало мая", - заключается в сообщении.

