Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак поручил Минтруду подготовить более глубокий анализ рынка труда - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260506/novak-869719544.html
Новак поручил Минтруду подготовить более глубокий анализ рынка труда
Новак поручил Минтруду подготовить более глубокий анализ рынка труда - 06.05.2026, ПРАЙМ
Новак поручил Минтруду подготовить более глубокий анализ рынка труда
Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание, посвящённое ситуации в экономике, в рамках которого поручил Минтруду подготовить более глубокий анализ... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T18:09+0300
2026-05-06T18:09+0300
экономика
россия
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание, посвящённое ситуации в экономике, в рамках которого поручил Минтруду подготовить более глубокий анализ ситуации на рынке труда с учётом особой значимости этой сферы для структурных изменений в экономике, сообщается на сайте правительства РФ. "Вице-премьер поручил Минтруду подготовить более глубокий анализ ситуации на рынке труда с учётом особой значимости этой сферы для структурных изменений в экономике", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что Новак отметил важность постоянного отслеживания ключевых макроэкономических и отраслевых индикаторов для выработки своевременных и оперативных решений. Кроме того, в рамках совещания Минэкономразвития представило основные макроэкономические показатели в сегментах потребительской активности и розничной торговли, на рынке труда, а также динамику номинальных и реальных заработных плат. При этом отдельно были представлены данные об ипотечном кредитовании, основные характеристики федерального бюджета и динамика его доходов. Также в ходе совещания была рассмотрена ситуация с инфляцией и её основными компонентами, среди которых продовольственные и непродовольственные товары, а также сфера услуг. "В рамках отраслевого обзора участники обсудили ситуацию в промышленности и обрабатывающем производстве, строительстве, транспортном грузообороте, сельском хозяйстве... Были рассмотрены ценовые тенденции на мировых рынках: представлена информация о ценах на энергоносители, удобрения, чёрные и цветные металлы по состоянию на начало мая", - заключается в сообщении.
https://1prime.ru/20260430/novak-869587076.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fbf2eac4420ed2a73ad32faccb13dc7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, александр новак
Экономика, РОССИЯ, РФ, Александр Новак
18:09 06.05.2026
 
Новак поручил Минтруду подготовить более глубокий анализ рынка труда

Новак поручил Минтруду подготовить более глубокий анализ ситуации на рынке труда

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание, посвящённое ситуации в экономике, в рамках которого поручил Минтруду подготовить более глубокий анализ ситуации на рынке труда с учётом особой значимости этой сферы для структурных изменений в экономике, сообщается на сайте правительства РФ.
"Вице-премьер поручил Минтруду подготовить более глубокий анализ ситуации на рынке труда с учётом особой значимости этой сферы для структурных изменений в экономике", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Новак отметил важность постоянного отслеживания ключевых макроэкономических и отраслевых индикаторов для выработки своевременных и оперативных решений.
Кроме того, в рамках совещания Минэкономразвития представило основные макроэкономические показатели в сегментах потребительской активности и розничной торговли, на рынке труда, а также динамику номинальных и реальных заработных плат. При этом отдельно были представлены данные об ипотечном кредитовании, основные характеристики федерального бюджета и динамика его доходов.
Также в ходе совещания была рассмотрена ситуация с инфляцией и её основными компонентами, среди которых продовольственные и непродовольственные товары, а также сфера услуг.
"В рамках отраслевого обзора участники обсудили ситуацию в промышленности и обрабатывающем производстве, строительстве, транспортном грузообороте, сельском хозяйстве... Были рассмотрены ценовые тенденции на мировых рынках: представлена информация о ценах на энергоносители, удобрения, чёрные и цветные металлы по состоянию на начало мая", - заключается в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Новак рассказал, что будет с рынком нефти после кризиса на Ближнем Востоке
30 апреля, 17:17
 
ЭкономикаРОССИЯРФАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала