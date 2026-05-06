СМИ: французские оппозиционеры раскритиковали назначение Мулена главой ЦБ

2026-05-06T00:22+0300

ПАРИЖ, 6 мая - ПРАЙМ. Французские оппозиционные партии раскритиковали намерение президента Эммануэля Макрона назначить бывшего главу собственной администрации Эммануэля Мулена на должность главы Банка Франции, центрального банка страны, пишет во вторник издание Politico. Ранее Елисейский дворец опубликовал сообщение, согласно которому Макрон намерен назначить экс-главу собственной администрации Мулена на должность главы Банка Франции. Макрон, согласно тексту сообщения, уведомил о своем решении глав обеих палат французского парламента. "Президент Франции Макрон официально выдвинул кандидатуру бывшего главы собственной администрации Мулена на пост главы Банка Франции, однако… правые и левые (оппозиционные партии – ред.) быстро раскритиковали это решение", - говорится в материале. С критикой выступил депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от правой партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги, назвавший Мулена "никчемным человеком". По мнению Танги, Мулену следовало покинуть государственную службу после скандала с неточным прогнозированием государственного бюджета. Депутат считает, что Мулен был замешан в этом скандале, уточняет издание. Другой влиятельной политической силой, раскритиковавшей планы Макрона, является левая партия "Непокорившаяся Франция". В рядах партии сомневаются в том, что экс-глава администрации Макрона будет действовать независимо по отношению к президенту с учетом его близости к нынешним властям страны, пишет Politico. "Независимость — один из краеугольных камней Банка Франции", - приводит издание фрагмент текстового комментария депутата от "Непокорившейся Франции" Эрика Кокреля, также возглавляющего комитет Нацсобрания по финансовым вопросам. Согласно французскому законодательству, кандидатуру на пост главы французского ЦБ выдвигает президент страны, а назначается на должность он указом премьер-министра после одобрения этой кандидатуры со стороны парламента. При этом, парламентарии, состоящие в финансовых комитетах двух палат французского парламента, могут отвергнуть предложенную главой государства кандидатуру в случае, если при голосовании против кандидата выскажутся три пятых всех участвующих в голосовании членов финансовых комитетов парламента, напоминает Politico. Голосование по кандидатуре Мулена на должность главы ЦБ Франции состоится 20 мая, говорится в материале со ссылкой на Кокреля. Негативная реакция на кандидатуру экс-главы администрации Макрона может создать для него проблемы в вопросе одобрения кандидатуры со стороны членов парламента Франции, говорится в материале. Politico писало 3 апреля, что глава администрации Макрона Мулен рассматривает возможность покинуть свой пост ради руководящей должности в Банке Франции. Газета Parisien писала 30 апреля, что Мулен, чьи обязанности истекали 4 мая и который является близким соратником Макрона, считается главным претендентом на должность главы Банка Франции взамен уходящего в отставку в июне Франсуа Вильруа де Гало.

