"Роснефть" подала новый иск против ФРГ из-за управления активами ее "дочек" - 06.05.2026, ПРАЙМ
"Роснефть" подала новый иск против ФРГ из-за управления активами ее "дочек"
23:55 06.05.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
БЕРЛИН, 6 мая - ПРАЙМ. Высший административный суд Берлина-Бранденбурга получил новый иск "Роснефти" против правительства Германии из-за введения в отношении ее "дочек" новой формы управления, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя суда.
В феврале власти ФРГ перевели доверительное управление активами дочерних предприятий "Роснефти" в санкционную форму на основе закона о внешнеэкономической деятельности, что позволяет удерживать контроль над активами до тех пор, пока действуют санкции ЕС. Ранее немецкие власти вводили внешнее управление активами на основании закона об энергетической безопасности и должны были регулярно обновлять постановления о внешнем управлении.
"Российская нефтяная компания "Роснефть" вновь обращается в суд против федерального правительства. Компания подала иск в Высший административный суд Берлина-Бранденбурга против нового решения о введении доверительного управления в отношении ее немецких дочерних компаний, принятого в феврале", - говорится в материале.
Согласно сообщению Politico, дата судебного заседания пока не была назначена.
РИА Новости направило запрос в "Роснефть".
В сентябре 2022 года немецкие власти передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под управление Федерального сетевого агентства Германии.
Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" к немецкому правительству, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление Федерального сетевого агентства. Также защита "Роснефти" направляла в немецкое минэкономики требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии и иск против продления такого управления.
ПроисшествияМировая экономикаГЕРМАНИЯРоснефтьPoliticoФедеральное сетевое агентство
 
 
