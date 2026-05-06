"Роснефть" подала новый иск против ФРГ из-за управления активами ее "дочек" - 06.05.2026, ПРАЙМ

Высший административный суд Берлина-Бранденбурга получил новый иск "Роснефти" против правительства Германии из-за введения в отношении ее "дочек" новой формы... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T23:55+0300

БЕРЛИН, 6 мая - ПРАЙМ. Высший административный суд Берлина-Бранденбурга получил новый иск "Роснефти" против правительства Германии из-за введения в отношении ее "дочек" новой формы управления, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя суда. В феврале власти ФРГ перевели доверительное управление активами дочерних предприятий "Роснефти" в санкционную форму на основе закона о внешнеэкономической деятельности, что позволяет удерживать контроль над активами до тех пор, пока действуют санкции ЕС. Ранее немецкие власти вводили внешнее управление активами на основании закона об энергетической безопасности и должны были регулярно обновлять постановления о внешнем управлении. "Российская нефтяная компания "Роснефть" вновь обращается в суд против федерального правительства. Компания подала иск в Высший административный суд Берлина-Бранденбурга против нового решения о введении доверительного управления в отношении ее немецких дочерних компаний, принятого в феврале", - говорится в материале. Согласно сообщению Politico, дата судебного заседания пока не была назначена. РИА Новости направило запрос в "Роснефть". В сентябре 2022 года немецкие власти передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под управление Федерального сетевого агентства Германии. Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" к немецкому правительству, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление Федерального сетевого агентства. Также защита "Роснефти" направляла в немецкое минэкономики требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии и иск против продления такого управления.

