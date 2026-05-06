В Брянской области из-за атаки ВСУ сгорел корпус свинокомплекса "Мираторга"
В Брянской области из-за атаки ВСУ сгорел корпус свинокомплекса "Мираторга"
В Брянской области из-за атаки ВСУ сгорел корпус свинокомплекса "Мираторга"
2026-05-06T10:23+0300
2026-05-06T11:23+0300
10:23 06.05.2026 (обновлено: 11:23 06.05.2026)
 
В Брянской области из-за атаки ВСУ сгорел корпус свинокомплекса "Мираторга"

В Брянской области из-за атаки ВСУ произошел пожар на свинокомплексе "Мираторга"

Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Пожар произошел в Брянской области на свинокомплексе "Мираторга" в результате атаки ВСУ, он полностью уничтожил один из производственных корпусов, сообщили в компании.
"В результате атаки на свинокомплексе "Подывотье" в Севском районе Брянской области произошел пожар, который полностью уничтожил один из производственных корпусов", - говорится в сообщении.
Когда произошел пожар, в компании не уточнили. При этом добавили, что огонь был локализован и ликвидирован силами персонала предприятия.
Позднее в компании уточнили, что атака произошла 5 мая. При этом добавили, что огонь был локализован и ликвидирован силами персонала предприятия.
По их словам, пострадавших среди сотрудников нет.
"Предприятие принимает все необходимые меры для скорейшего полного восстановления работы объекта", - подытожили в компании.
 
