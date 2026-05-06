https://1prime.ru/20260506/pozhar-869707494.html
В Брянской области из-за атаки ВСУ сгорел корпус свинокомплекса "Мираторга"
В Брянской области из-за атаки ВСУ сгорел корпус свинокомплекса "Мираторга" - 06.05.2026, ПРАЙМ
В Брянской области из-за атаки ВСУ сгорел корпус свинокомплекса "Мираторга"
Пожар произошел в Брянской области на свинокомплексе "Мираторга" в результате атаки ВСУ, он полностью уничтожил один из производственных корпусов, сообщили в... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T10:23+0300
2026-05-06T10:23+0300
2026-05-06T11:23+0300
происшествия
промышленность
общество
мираторг
всу
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865830680_0:82:1962:1186_1920x0_80_0_0_8e2b9e382452b26ef7bcc3406cb41fa4.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Пожар произошел в Брянской области на свинокомплексе "Мираторга" в результате атаки ВСУ, он полностью уничтожил один из производственных корпусов, сообщили в компании. "В результате атаки на свинокомплексе "Подывотье" в Севском районе Брянской области произошел пожар, который полностью уничтожил один из производственных корпусов", - говорится в сообщении. Когда произошел пожар, в компании не уточнили. При этом добавили, что огонь был локализован и ликвидирован силами персонала предприятия. Позднее в компании уточнили, что атака произошла 5 мая. При этом добавили, что огонь был локализован и ликвидирован силами персонала предприятия.По их словам, пострадавших среди сотрудников нет. "Предприятие принимает все необходимые меры для скорейшего полного восстановления работы объекта", - подытожили в компании.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865830680_137:0:1825:1266_1920x0_80_0_0_388ef57b080974c40fb8cc6db8c266d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, общество , мираторг, всу, россия
Происшествия, Промышленность, Общество , Мираторг, ВСУ, РОССИЯ
В Брянской области из-за атаки ВСУ сгорел корпус свинокомплекса "Мираторга"
В Брянской области из-за атаки ВСУ произошел пожар на свинокомплексе "Мираторга"
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Пожар произошел в Брянской области на свинокомплексе "Мираторга" в результате атаки ВСУ, он полностью уничтожил один из производственных корпусов, сообщили в компании.
"В результате атаки на свинокомплексе "Подывотье" в Севском районе Брянской области произошел пожар, который полностью уничтожил один из производственных корпусов", - говорится в сообщении.
Когда произошел пожар, в компании не уточнили. При этом добавили, что огонь был локализован и ликвидирован силами персонала предприятия.
Позднее в компании уточнили, что атака произошла 5 мая. При этом добавили, что огонь был локализован и ликвидирован силами персонала предприятия.
По их словам, пострадавших среди сотрудников нет.
"Предприятие принимает все необходимые меры для скорейшего полного восстановления работы объекта", - подытожили в компании.