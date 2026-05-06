https://1prime.ru/20260506/primore-869700964.html

Свыше 300 пассажиров ожидают вылета трех задержанных рейсов из Владивостока

Свыше 300 пассажиров ожидают вылета трех задержанных рейсов из Владивостока - 06.05.2026, ПРАЙМ

Свыше 300 пассажиров ожидают вылета трех задержанных рейсов из Владивостока

Свыше 300 пассажиров ожидают вылета трех задержанных рейсов из Владивостока, в том числе в Москву, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T04:27+0300

2026-05-06T04:27+0300

2026-05-06T04:30+0300

бизнес

россия

владивосток

москва

благовещенск

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869700964.jpg?1778031048

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – ПРАЙМ. Свыше 300 пассажиров ожидают вылета трех задержанных рейсов из Владивостока, в том числе в Москву, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня в связи с поздним прибытием воздушных судов более чем на 4 часа задержаны вылеты рейсов из Владивостока в Москву ("Аэрофлот"), Благовещенск и Хабаровск ("Россия"). Ожидают отправления свыше 300 пассажиров, из них 22 – несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Авиакомпании предоставляют пассажирам обязательные услуги. Пассажиры проинформированы об изменении расписания, их скопления в аэропорту не допущено. Жалоб в прокуратуру не поступало, отмечает ведомство.

владивосток

москва

благовещенск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владивосток, москва, благовещенск, аэрофлот