Свыше 300 пассажиров ожидают вылета трех задержанных рейсов из Владивостока
2026-05-06T04:27+0300
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – ПРАЙМ. Свыше 300 пассажиров ожидают вылета трех задержанных рейсов из Владивостока, в том числе в Москву, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня в связи с поздним прибытием воздушных судов более чем на 4 часа задержаны вылеты рейсов из Владивостока в Москву ("Аэрофлот"), Благовещенск и Хабаровск ("Россия"). Ожидают отправления свыше 300 пассажиров, из них 22 – несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Авиакомпании предоставляют пассажирам обязательные услуги. Пассажиры проинформированы об изменении расписания, их скопления в аэропорту не допущено. Жалоб в прокуратуру не поступало, отмечает ведомство.
