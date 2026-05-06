Названы самые популярные продукты у россиян - 06.05.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные продукты у россиян
13:46 06.05.2026
 
Названы самые популярные продукты у россиян

"ВкусВилл": бананы, молоко, яйца, сметана и картофель являются лидерами продаж у россиян

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Круглогодичными лидерами продаж у россиян среди продуктов являются бананы, молоко, яйца, сметана и картофель, тогда как остальная часть топ-10 меняется в зависимости от сезона, выяснил для РИА Новости "ВкусВилл" на основе статистики покупок за последний год.
"Среди самых популярных товаров у покупателей "ВкусВилла" в любое время года неизменно остаются бананы и молоко: смена сезона практически не влияет на объем покупок в этих категориях. Яйца, сметана и картофель также входят в топ‑10 по показателям продаж независимо от сезона. Впрочем, есть нюанс: спрос на картофель значительно возрастает именно зимой, особенно в декабре и январе", - говорится в сообщении.
В холодную погоду покупатели отдают предпочтение орехам и семечкам, кондитерским изделиям, особенно тортам и пирожным с кремовой начинкой. Также россияне чаще выбирают мясные деликатесы, рыбу и морепродукты. Например, максимальный спрос на икру и соленую рыбу приходится на предновогодний период и масленицу, а на морепродукты - в период поста. Среди напитков популярны морсы, соки, смузи, кисели и компоты, которые часто покупают в больших форматах упаковки.
Летом же покупатели отдают предпочтение арбузам и мороженому. Помимо традиционных фаворитов, в топ выходят окрошка и холодные супы, газированные напитки, квас, вода, лимонады, кефир с низкой долей жирности, тан и айран. Кроме того, в теплую погоду люди чаще выбирают снеки из рыбы и морепродуктов, а также десерты с менее сладкими вкусами. Заметно увеличивается интерес к готовым завтракам и вторым блюдам с птицей.
Особенно активно в летний период растет формат напитков "на вынос" - покупателям удобно брать их с собой на прогулку или пикник. Зимой же растет спрос на замороженные торты и десерты, особенно в семейном формате - сказывается традиция посиделок дома в холода.
 
