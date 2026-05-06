Правительство поддержит промышленные проекты на стратегических территориях

Правительство России окажет дополнительную поддержку промышленным проектам на стратегических территориях, прежде всего направленным на создание и модернизацию...

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Правительство России окажет дополнительную поддержку промышленным проектам на стратегических территориях, прежде всего направленным на создание и модернизацию инфраструктуры технопарков, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании кабмина в среду он напомнил, что президент России в числе приоритетов называл развитие средних и малых городов, сельских поселений, новых регионов, а также Дальнего Востока и Арктики. "Чтобы дополнительно поддержать значимые индустриальные проекты на таких стратегических территориях, правительством определены специальные повышающие коэффициенты для федеральных субсидий. В частности, с увеличением на 10% они будут рассчитываться для местных производителей электронной продукции. И прежде всего речь идет о софинансировании инициатив по созданию и модернизации инфраструктуры парков, технопарков, в том числе и в сфере высоких технологий", - сказал Мишустин. "В целом для этого в бюджете на ближайшие три года предусмотрено суммарно более 180 миллиардов рублей", - добавил он. Как пояснили в пресс-службе правительства, речь идет о проектах по созданию и развитию объектов инфраструктуры технопарков в сфере электронной промышленности, реализуемых в опорных населенных пунктах, не входящих в состав городских агломераций. Приоритетными направлениями развития таких территорий должны быть определены радиоэлектроника и микроэлектроника. Кроме того, правительство поддержит проекты по реализации региональных программ развития промышленности в опорных населенных пунктах. Для них федеральные субсидии на такие цели будут рассчитываться с повышающим коэффициентом 1,5.

