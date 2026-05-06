"Эксперт РА": рост рынка структурных инструментов продолжится

2026-05-06T00:41+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Рост российского рынка структурных инструментов в 2026-2027 годах может поддерживаться несколькими факторами, которые, несмотря на разную природу, действуют в одном направлении, говорится в обзоре "Эксперт РА", который имеется в распоряжении РИА Новости. "Регулятор планирует продолжить курс на упрощение и стандартизацию. Инициативы Банка России, такие как передача функции регистрации структурных инструментов на организованном рынке бирже, а на внебиржевом – центральному депозитарию, призваны кардинально ускорить и удешевить их вывод на рынок. Одновременно Банк России работает над стандартизацией базовых параметров (тип актива, структура дохода, порядок выплат), что делает инструмент более понятным и привлекательным для новых категорий эмитентов и инвесторов", - говорится в обзоре рейтингового агентства. Среди ключевых тенденций со стороны эмитентов на горизонте 2026-2027 годов, как и в предыдущие годы, сохраняются расширение линейки инвестиционных продуктов для собственных клиентов с целью предложить более интересную альтернативу банковским депозитам и диверсификация источников фондирования. Менее привлекательные для населения депозитные ставки вследствие снижения ключевой ставки будут способствовать перетоку средств в более рискованные инструменты, в том числе акции и структурные инструменты. Вместе с тем, дальнейший рост рынка структурных инструментов в 2026-2027 годах будет сдерживаться низкой ликвидностью и фактическим отсутствием развитого вторичного биржевого рынка. Кроме того, сохраняющаяся сложность анализа подобных инструментов (непрозрачная формула расчета дохода, зависимость выплат от наступления множественных условий, отсутствие унифицированной отчетности) ограничивает их привлекательность для широкого круга розничных инвесторов, особенно в условиях ужесточения требований к тестированию. "Дополнительным фактором риска выступает возможное ужесточение регулирования после выхода в декабре 2025 года доклада Банка России "Структурные облигации: рыночная динамика, риски и доходность", активно критикуемого участниками рынка. К ключевым рискам данного сегмента регулятор относит низкую ликвидность и непрозрачность рынка. В случае потребности досрочного выхода из вложений инвестор может рассчитывать лишь на того эмитента, у которого первоначально приобрел выпуск", - говорится в обзоре "Эксперт РА". Согласно результатам проведенного "Эксперт РА" опроса, наиболее значимыми ожидаемыми изменениями рынка в 2026-2027 годах являются полноценный допуск институциональных инвесторов и утверждение Банком России четких критериев допуска неквалифицированных инвесторов к структурным инструментам. "Первое призвано обеспечить рынок длинными и стабильными деньгами, что повысит ликвидность и масштабируемость эмиссий. Второе – снять регуляторную неопределенность и создать формализованные стандарты для розничных продуктов (ограничение убытков, прозрачность базовых активов, формат раскрытия данных, возможные требования к рейтингу). Реализация этих ожиданий, по мнению участников рынка, способна качественно трансформировать текущую структуру, смещая акцент с преимущественно внебиржевых и теневых размещений в сторону более стандартизированного и ликвидного сегмента с участием широкого круга инвесторов", - говорится в обзоре. Тем не менее, несмотря на низкую ликвидность, отсутствие вторичного рынка, сложность анализа и сдержанный спрос, рынок структурных инструментов продолжит активный рост. По оценкам участников опроса "Эксперт РА", в 2026 году объем выпусков основных игроков увеличится на 40%, а в 2027 году – еще на 20%. Данная динамика будет обеспечиваться прежде всего активностью самих эмитентов, заинтересованных в расширении ассортимента альтернативных депозитам продуктов на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки.

