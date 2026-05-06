Цены на алмазы в мире показали неоднозначную динамику в апреле, пишут СМИ - 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T17:27+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на алмазы в апреле не показали единой динамики, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на индекс Rap Net Diamond Index (RAPI). "Цены на алмазы демонстрировали смешанную динамику в апреле: цены на мелкие камни восстанавливались, в то время как индекс цен на алмазы весом в 1 карат продолжил снижаться", - говорится в сообщении. Индекс цен на бриллианты массой 0,3 карата в апреле вырос на 2,6%, 0,5 карата - поднялся на 1,3%, на бриллианты в 1 карат - снизился на 1,4%, на крупные бриллианты, в 3 карата, - вырос на 0,3%, отмечает издание. С начала года зафиксированы рост на 1,1% и снижение на 3,2%, 5,5% и 1,7% соответственно. Сокращение производства привело к уменьшению запасов, что поддержало цены на небольшие алмазы; повлияла также и коррекция после резкого падения цен в 2025 году, пишет издание. При этом цены на камни за пределами США показали динамику лучше, чем внутри страны, отмечается также в материале.

