https://1prime.ru/20260506/reyting-869719153.html

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг группы "Черкизово" на уровне "ruAA"

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг группы "Черкизово" на уровне "ruAA" - 06.05.2026, ПРАЙМ

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг группы "Черкизово" на уровне "ruAA"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг группы "Черкизово", одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, на... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T17:52+0300

2026-05-06T17:52+0300

2026-05-06T17:52+0300

экономика

бизнес

финансы

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/06/869719064_0:208:2899:1839_1920x0_80_0_0_f4bc8f31d87ed7b8bad73ca1cbc9bb11.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг группы "Черкизово", одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, на уровне "ruAA", прогноз стабильный, следует из сообщения агентства. "Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности ПАО "Группа Черкизово" на уровне "ruAА", прогноз по рейтингу стабильный", - говорится в сообщении. Отмечается, что рейтинг кредитоспособности группы присваивался по консолидированной отчетности МСФО и обусловлен сильными рыночными и конкурентными позициями при средней оценке риск-профиля отрасли, низкой долговой нагрузкой, высокой оценкой ликвидности и рентабельности бизнеса, а также низким уровнем корпоративных рисков. "Качественная оценка ликвидности находится на высоком уровне", - также отмечает "Эксперт РА". "Агентство ожидает, что с учетом рефинансирования краткосрочных заимствований операционный денежный поток и остатки денежных средств на балансе, а также значительный объем доступных лимитов кредитования будут покрывать расходы компании по финансовым и инвестиционным направлениям, что обеспечивает умеренно позитивную оценку прогнозной ликвидности", - добавляется в сообщении. Кроме того, низкий уровень корпоративных рисков обусловлен прозрачной структурой собственности и высоким качеством корпоративного управления. В группе создан коллегиальный исполнительный орган - правление, а также совет директоров с независимыми членами, добавляется там. При этом поддержку рейтингу оказывает информационная прозрачность компании и высокое качество стратегического обеспечения. Также позитивно оценивается качество риск-менеджмента: большая часть биологических активов, а также все имущество группы застрахованы, при этом надежность страховых компаний находится на высоком уровне. Для рейтинга установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность его сохранения на текущем уровне на горизонте года. Группа "Черкизово" входит в России в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины и продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов.

https://1prime.ru/20260504/farm-869656150.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, рф