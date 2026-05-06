Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Риелтор: спрос россиян на покупку жилья в Минске вырос за год на 10-15% - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260506/rieltor-869702770.html
Риелтор: спрос россиян на покупку жилья в Минске вырос за год на 10-15%
Риелтор: спрос россиян на покупку жилья в Минске вырос за год на 10-15% - 06.05.2026, ПРАЙМ
Риелтор: спрос россиян на покупку жилья в Минске вырос за год на 10-15%
Спрос россиян на покупку жилья в Минске вырос за год на 10-15%, сообщила РИА Недвижимость глава департамента развития сети и межрегиональных сделок российской... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T06:46+0300
2026-05-06T06:46+0300
недвижимость
бизнес
минск
белоруссия
дубай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869702770.jpg?1778039195
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Спрос россиян на покупку жилья в Минске вырос за год на 10-15%, сообщила РИА Недвижимость глава департамента развития сети и межрегиональных сделок российской риелторской компании "Этажи" Ольга Половникова. "Интерес россиян к покупке недвижимости в Минске растет, это неоспоримый факт, количество просмотров объявлений по покупке или аренде недвижимости в Белоруссии в первом квартале выросло в два-три раза относительно аналогичного периода прошлого года. Реальный же спрос увеличился не так существенно – на уровне 10-15%", – рассказала она. По словам Половниковой, доля россиян в общем объеме сделок с жилой недвижимостью в Минске сейчас оценивается в 8-10%, тогда как год назад показатель был на уровне 2-3%. "Факторов, влияющих на рост, достаточно много. Одни рассматривают вариант покупки недвижимости в связи с отсутствием ограничений на работу интернета и соцсетей, другие преследуют исключительно инвестиционные цели, видя, как растет спрос и цена недвижимости", – пояснила она. Интерес российских покупателей к Минску носит ситуативный характер и растет в периоды неопределенности на других инвестиционных рынках, считает гендиректор российской компании в сфере инвестиций в недвижимость Smarent Виктор Зубик. Спросом у россиян, по его наблюдениям, в основном пользуются готовые квартиры в жилых комплексах комфорт-класса, сданных не более десяти лет назад. Итоговый бюджет покупки в наиболее востребованных сегментах чаще всего находится в пределах 60-140 тысяч долларов, добавил Зубик. Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости в Минске, по данным "Этажей", за год выросла почти на 24%. "Такой динамики роста нет ни в одном из крупнейших городов России, поэтому интерес инвесторов вполне оправдан", – подчеркнула Половникова. Как сообщили в Национальном кадастровом агентстве Белоруссии, средняя стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке Минска в первом квартале 2026 года составляла 2,02 тысячи долларов за квадратный метр против 1,63 тысячи долларов в начале прошлого года. На вторичном рынке, по данным ведомства, однушки в январе-марте текущего года стоили 2,24 тысячи долларов (+24% за год). "С учетом хорошей динамики роста средней стоимости квадратного метра жилья в Минске не исключено, что интерес со стороны российских инвесторов в ближайшее время будет расти. Многое будет зависеть от баланса спроса и предложения на рынке. Схожая ситуация несколько лет назад наблюдалась в Дубае, где на волне роста цен россияне активно скупали недвижимость, затем по мере снижения положительной динамики спрос постепенно перемещался в другие локации", – заключила Половникова.
минск
белоруссия
дубай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, минск, белоруссия, дубай
Недвижимость, Бизнес, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, Дубай
06:46 06.05.2026
 
Риелтор: спрос россиян на покупку жилья в Минске вырос за год на 10-15%

Риелтор Половникова: спрос россиян на покупку жилья в Минске вырос за год на 10-15%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Спрос россиян на покупку жилья в Минске вырос за год на 10-15%, сообщила РИА Недвижимость глава департамента развития сети и межрегиональных сделок российской риелторской компании "Этажи" Ольга Половникова.
"Интерес россиян к покупке недвижимости в Минске растет, это неоспоримый факт, количество просмотров объявлений по покупке или аренде недвижимости в Белоруссии в первом квартале выросло в два-три раза относительно аналогичного периода прошлого года. Реальный же спрос увеличился не так существенно – на уровне 10-15%", – рассказала она.
По словам Половниковой, доля россиян в общем объеме сделок с жилой недвижимостью в Минске сейчас оценивается в 8-10%, тогда как год назад показатель был на уровне 2-3%. "Факторов, влияющих на рост, достаточно много. Одни рассматривают вариант покупки недвижимости в связи с отсутствием ограничений на работу интернета и соцсетей, другие преследуют исключительно инвестиционные цели, видя, как растет спрос и цена недвижимости", – пояснила она.
Интерес российских покупателей к Минску носит ситуативный характер и растет в периоды неопределенности на других инвестиционных рынках, считает гендиректор российской компании в сфере инвестиций в недвижимость Smarent Виктор Зубик. Спросом у россиян, по его наблюдениям, в основном пользуются готовые квартиры в жилых комплексах комфорт-класса, сданных не более десяти лет назад. Итоговый бюджет покупки в наиболее востребованных сегментах чаще всего находится в пределах 60-140 тысяч долларов, добавил Зубик.
Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости в Минске, по данным "Этажей", за год выросла почти на 24%. "Такой динамики роста нет ни в одном из крупнейших городов России, поэтому интерес инвесторов вполне оправдан", – подчеркнула Половникова.
Как сообщили в Национальном кадастровом агентстве Белоруссии, средняя стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке Минска в первом квартале 2026 года составляла 2,02 тысячи долларов за квадратный метр против 1,63 тысячи долларов в начале прошлого года. На вторичном рынке, по данным ведомства, однушки в январе-марте текущего года стоили 2,24 тысячи долларов (+24% за год).
"С учетом хорошей динамики роста средней стоимости квадратного метра жилья в Минске не исключено, что интерес со стороны российских инвесторов в ближайшее время будет расти. Многое будет зависеть от баланса спроса и предложения на рынке. Схожая ситуация несколько лет назад наблюдалась в Дубае, где на волне роста цен россияне активно скупали недвижимость, затем по мере снижения положительной динамики спрос постепенно перемещался в другие локации", – заключила Половникова.
 
НедвижимостьБизнесМИНСКБЕЛОРУССИЯДубай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала