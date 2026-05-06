https://1prime.ru/20260506/rieltor-869702770.html
Риелтор: спрос россиян на покупку жилья в Минске вырос за год на 10-15%
Риелтор: спрос россиян на покупку жилья в Минске вырос за год на 10-15% - 06.05.2026, ПРАЙМ
Риелтор: спрос россиян на покупку жилья в Минске вырос за год на 10-15%
Спрос россиян на покупку жилья в Минске вырос за год на 10-15%, сообщила РИА Недвижимость глава департамента развития сети и межрегиональных сделок российской... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T06:46+0300
2026-05-06T06:46+0300
2026-05-06T06:46+0300
недвижимость
бизнес
минск
белоруссия
дубай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869702770.jpg?1778039195
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Спрос россиян на покупку жилья в Минске вырос за год на 10-15%, сообщила РИА Недвижимость глава департамента развития сети и межрегиональных сделок российской риелторской компании "Этажи" Ольга Половникова.
"Интерес россиян к покупке недвижимости в Минске растет, это неоспоримый факт, количество просмотров объявлений по покупке или аренде недвижимости в Белоруссии в первом квартале выросло в два-три раза относительно аналогичного периода прошлого года. Реальный же спрос увеличился не так существенно – на уровне 10-15%", – рассказала она.
По словам Половниковой, доля россиян в общем объеме сделок с жилой недвижимостью в Минске сейчас оценивается в 8-10%, тогда как год назад показатель был на уровне 2-3%. "Факторов, влияющих на рост, достаточно много. Одни рассматривают вариант покупки недвижимости в связи с отсутствием ограничений на работу интернета и соцсетей, другие преследуют исключительно инвестиционные цели, видя, как растет спрос и цена недвижимости", – пояснила она.
Интерес российских покупателей к Минску носит ситуативный характер и растет в периоды неопределенности на других инвестиционных рынках, считает гендиректор российской компании в сфере инвестиций в недвижимость Smarent Виктор Зубик. Спросом у россиян, по его наблюдениям, в основном пользуются готовые квартиры в жилых комплексах комфорт-класса, сданных не более десяти лет назад. Итоговый бюджет покупки в наиболее востребованных сегментах чаще всего находится в пределах 60-140 тысяч долларов, добавил Зубик.
Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости в Минске, по данным "Этажей", за год выросла почти на 24%. "Такой динамики роста нет ни в одном из крупнейших городов России, поэтому интерес инвесторов вполне оправдан", – подчеркнула Половникова.
Как сообщили в Национальном кадастровом агентстве Белоруссии, средняя стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке Минска в первом квартале 2026 года составляла 2,02 тысячи долларов за квадратный метр против 1,63 тысячи долларов в начале прошлого года. На вторичном рынке, по данным ведомства, однушки в январе-марте текущего года стоили 2,24 тысячи долларов (+24% за год).
"С учетом хорошей динамики роста средней стоимости квадратного метра жилья в Минске не исключено, что интерес со стороны российских инвесторов в ближайшее время будет расти. Многое будет зависеть от баланса спроса и предложения на рынке. Схожая ситуация несколько лет назад наблюдалась в Дубае, где на волне роста цен россияне активно скупали недвижимость, затем по мере снижения положительной динамики спрос постепенно перемещался в другие локации", – заключила Половникова.
минск
белоруссия
дубай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, минск, белоруссия, дубай
Недвижимость, Бизнес, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, Дубай
Риелтор: спрос россиян на покупку жилья в Минске вырос за год на 10-15%
Риелтор Половникова: спрос россиян на покупку жилья в Минске вырос за год на 10-15%
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Спрос россиян на покупку жилья в Минске вырос за год на 10-15%, сообщила РИА Недвижимость глава департамента развития сети и межрегиональных сделок российской риелторской компании "Этажи" Ольга Половникова.
"Интерес россиян к покупке недвижимости в Минске растет, это неоспоримый факт, количество просмотров объявлений по покупке или аренде недвижимости в Белоруссии в первом квартале выросло в два-три раза относительно аналогичного периода прошлого года. Реальный же спрос увеличился не так существенно – на уровне 10-15%", – рассказала она.
По словам Половниковой, доля россиян в общем объеме сделок с жилой недвижимостью в Минске сейчас оценивается в 8-10%, тогда как год назад показатель был на уровне 2-3%. "Факторов, влияющих на рост, достаточно много. Одни рассматривают вариант покупки недвижимости в связи с отсутствием ограничений на работу интернета и соцсетей, другие преследуют исключительно инвестиционные цели, видя, как растет спрос и цена недвижимости", – пояснила она.
Интерес российских покупателей к Минску носит ситуативный характер и растет в периоды неопределенности на других инвестиционных рынках, считает гендиректор российской компании в сфере инвестиций в недвижимость Smarent Виктор Зубик. Спросом у россиян, по его наблюдениям, в основном пользуются готовые квартиры в жилых комплексах комфорт-класса, сданных не более десяти лет назад. Итоговый бюджет покупки в наиболее востребованных сегментах чаще всего находится в пределах 60-140 тысяч долларов, добавил Зубик.
Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости в Минске, по данным "Этажей", за год выросла почти на 24%. "Такой динамики роста нет ни в одном из крупнейших городов России, поэтому интерес инвесторов вполне оправдан", – подчеркнула Половникова.
Как сообщили в Национальном кадастровом агентстве Белоруссии, средняя стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке Минска в первом квартале 2026 года составляла 2,02 тысячи долларов за квадратный метр против 1,63 тысячи долларов в начале прошлого года. На вторичном рынке, по данным ведомства, однушки в январе-марте текущего года стоили 2,24 тысячи долларов (+24% за год).
"С учетом хорошей динамики роста средней стоимости квадратного метра жилья в Минске не исключено, что интерес со стороны российских инвесторов в ближайшее время будет расти. Многое будет зависеть от баланса спроса и предложения на рынке. Схожая ситуация несколько лет назад наблюдалась в Дубае, где на волне роста цен россияне активно скупали недвижимость, затем по мере снижения положительной динамики спрос постепенно перемещался в другие локации", – заключила Половникова.