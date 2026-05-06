https://1prime.ru/20260506/rnkhap-869719351.html

Samsung прекратил продажи своей бытовой техники и телевизоров в Китае

Samsung прекратил продажи своей бытовой техники и телевизоров в Китае - 06.05.2026, ПРАЙМ

Samsung прекратил продажи своей бытовой техники и телевизоров в Китае

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics принял решение прекратить продажи всей своей бытовой техники и телевизоров в материковом Китае,... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T18:00+0300

2026-05-06T18:00+0300

2026-05-06T18:00+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867001240_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_919fceb9ba5a196486bf291d203c639b.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics принял решение прекратить продажи всей своей бытовой техники и телевизоров в материковом Китае, поскольку не выдерживает ценовой конкуренции, передает агентство Рёнхап со ссылкой на свои источники в отрасли. "По данным отрасли от 6 мая, Samsung Electronics приняла решение о реструктуризации бизнеса в материковом Китае с учетом быстро меняющейся внутренней и внешней бизнес-среды", - говорится в материале агентства. Как отмечается, это решение инициировано более низкими ценами китайских производителей. И южнокорейская компания уведомила своих партнеров среди местных дистрибьюторов о прекращении продаж бытовой техники и телевизоров. Согласно информации Рёнхапа, из-за нестабильности на мировом рынке и роста цен на сырье и комплектующие прибыль, получаемая от продаж бытовой техники Samsung Electronics, значительно снизилась. По данным агентства, в прошлом году чистая прибыль подразделения компании в Китае сократилась на 44% - до 168,1 миллиарда вон (порядка 113,2 миллиона долларов) в сравнении с 300,7 миллиарда вон (около 202,5 миллиона долларов) годом ранее. В то же время Samsung Electronics намерена продолжать в Китае деятельность, связанную с мобильными устройствами, полупроводниками и медицинским оборудованием, и собирается активно конкурировать в этих сферах с китайскими производителями, в частности, за счет развития своего сервиса искусственного интеллекта для смартфонов. Кроме того, уточняет Рёнхап, Samsung Electronics также сосредоточит свою деятельность в Китае на исследованиях, производственном сотрудничестве и инвестициях в сфере высоких технологий.

https://1prime.ru/20260506/samsung--869707622.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, китай