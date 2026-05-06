Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Samsung прекратил продажи своей бытовой техники и телевизоров в Китае - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260506/rnkhap-869719351.html
Samsung прекратил продажи своей бытовой техники и телевизоров в Китае
Samsung прекратил продажи своей бытовой техники и телевизоров в Китае - 06.05.2026, ПРАЙМ
Samsung прекратил продажи своей бытовой техники и телевизоров в Китае
Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics принял решение прекратить продажи всей своей бытовой техники и телевизоров в материковом Китае,... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T18:00+0300
2026-05-06T18:00+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867001240_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_919fceb9ba5a196486bf291d203c639b.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics принял решение прекратить продажи всей своей бытовой техники и телевизоров в материковом Китае, поскольку не выдерживает ценовой конкуренции, передает агентство Рёнхап со ссылкой на свои источники в отрасли. "По данным отрасли от 6 мая, Samsung Electronics приняла решение о реструктуризации бизнеса в материковом Китае с учетом быстро меняющейся внутренней и внешней бизнес-среды", - говорится в материале агентства. Как отмечается, это решение инициировано более низкими ценами китайских производителей. И южнокорейская компания уведомила своих партнеров среди местных дистрибьюторов о прекращении продаж бытовой техники и телевизоров. Согласно информации Рёнхапа, из-за нестабильности на мировом рынке и роста цен на сырье и комплектующие прибыль, получаемая от продаж бытовой техники Samsung Electronics, значительно снизилась. По данным агентства, в прошлом году чистая прибыль подразделения компании в Китае сократилась на 44% - до 168,1 миллиарда вон (порядка 113,2 миллиона долларов) в сравнении с 300,7 миллиарда вон (около 202,5 миллиона долларов) годом ранее. В то же время Samsung Electronics намерена продолжать в Китае деятельность, связанную с мобильными устройствами, полупроводниками и медицинским оборудованием, и собирается активно конкурировать в этих сферах с китайскими производителями, в частности, за счет развития своего сервиса искусственного интеллекта для смартфонов. Кроме того, уточняет Рёнхап, Samsung Electronics также сосредоточит свою деятельность в Китае на исследованиях, производственном сотрудничестве и инвестициях в сфере высоких технологий.
https://1prime.ru/20260506/samsung--869707622.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867001240_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c674b904e66404b10d3f2c63f1e74a23.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, китай
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ
18:00 06.05.2026
 
Samsung прекратил продажи своей бытовой техники и телевизоров в Китае

Рёнхап: Samsung Electronics прекратила продажи бытовой техники и телевизоров в Китае

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФирменный салон Samsung Electronics
Фирменный салон Samsung Electronics - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
Фирменный салон Samsung Electronics. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics принял решение прекратить продажи всей своей бытовой техники и телевизоров в материковом Китае, поскольку не выдерживает ценовой конкуренции, передает агентство Рёнхап со ссылкой на свои источники в отрасли.
"По данным отрасли от 6 мая, Samsung Electronics приняла решение о реструктуризации бизнеса в материковом Китае с учетом быстро меняющейся внутренней и внешней бизнес-среды", - говорится в материале агентства.
Как отмечается, это решение инициировано более низкими ценами китайских производителей. И южнокорейская компания уведомила своих партнеров среди местных дистрибьюторов о прекращении продаж бытовой техники и телевизоров.
Согласно информации Рёнхапа, из-за нестабильности на мировом рынке и роста цен на сырье и комплектующие прибыль, получаемая от продаж бытовой техники Samsung Electronics, значительно снизилась. По данным агентства, в прошлом году чистая прибыль подразделения компании в Китае сократилась на 44% - до 168,1 миллиарда вон (порядка 113,2 миллиона долларов) в сравнении с 300,7 миллиарда вон (около 202,5 миллиона долларов) годом ранее.
В то же время Samsung Electronics намерена продолжать в Китае деятельность, связанную с мобильными устройствами, полупроводниками и медицинским оборудованием, и собирается активно конкурировать в этих сферах с китайскими производителями, в частности, за счет развития своего сервиса искусственного интеллекта для смартфонов.
Кроме того, уточняет Рёнхап, Samsung Electronics также сосредоточит свою деятельность в Китае на исследованиях, производственном сотрудничестве и инвестициях в сфере высоких технологий.
Логотип компании Samsung на двери своего офиса в Сеуле - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
Samsung достиг рыночной капитализации более одного триллиона долларов
10:35
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала