Samsung прекратил продажи своей бытовой техники и телевизоров в Китае
2026-05-06T18:00+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics принял решение прекратить продажи всей своей бытовой техники и телевизоров в материковом Китае, поскольку не выдерживает ценовой конкуренции, передает агентство Рёнхап со ссылкой на свои источники в отрасли. "По данным отрасли от 6 мая, Samsung Electronics приняла решение о реструктуризации бизнеса в материковом Китае с учетом быстро меняющейся внутренней и внешней бизнес-среды", - говорится в материале агентства. Как отмечается, это решение инициировано более низкими ценами китайских производителей. И южнокорейская компания уведомила своих партнеров среди местных дистрибьюторов о прекращении продаж бытовой техники и телевизоров. Согласно информации Рёнхапа, из-за нестабильности на мировом рынке и роста цен на сырье и комплектующие прибыль, получаемая от продаж бытовой техники Samsung Electronics, значительно снизилась. По данным агентства, в прошлом году чистая прибыль подразделения компании в Китае сократилась на 44% - до 168,1 миллиарда вон (порядка 113,2 миллиона долларов) в сравнении с 300,7 миллиарда вон (около 202,5 миллиона долларов) годом ранее. В то же время Samsung Electronics намерена продолжать в Китае деятельность, связанную с мобильными устройствами, полупроводниками и медицинским оборудованием, и собирается активно конкурировать в этих сферах с китайскими производителями, в частности, за счет развития своего сервиса искусственного интеллекта для смартфонов. Кроме того, уточняет Рёнхап, Samsung Electronics также сосредоточит свою деятельность в Китае на исследованиях, производственном сотрудничестве и инвестициях в сфере высоких технологий.
