В Роснедрах рассказали о проектах по поиску твердых полезных ископаемых - 06.05.2026, ПРАЙМ
В Роснедрах рассказали о проектах по поиску твердых полезных ископаемых
03:17 06.05.2026 (обновлено: 03:24 06.05.2026)
 
В Роснедрах рассказали о проектах по поиску твердых полезных ископаемых

В России вдвое чаще обнаруживают запасы твердых полезных ископаемых, чем в мире

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Около 12% финансируемых проектов по поиску твердых полезных ископаемых в России завершаются успешно, это примерно вдвое выше, чем в мировой практике, рассказали РИА Новости в Роснедрах.
"Статистика успехов примерно такова. Около 12% финансируемых проектов на твердые полезные ископаемые завершаются защитой запасов. Это примерно в два раза выше, чем в мировой практике - сказывается значительная степень геологической изученности территории нашей страны и высокая квалификация геологов. Тем не менее это, конечно, высокорисковый бизнес", - сказали в ведомстве.
В Роснедрах отметили, что на поисковые работы в прошлом году в России было затрачено 43,8 миллиарда рублей, что на 40% выше, чем годом ранее.
Одним из участников поисковых работ являются юниоры - это компании, которые не аффилированы с крупными холдингами и добывающими предприятиями.
Их доля в поисковой геологоразведке различается в зависимости от вида сырья - от близких к нулевым значениям для углеводородов до свыше 40% для твердых полезных ископаемых, рассказали в ведомстве.
По данным Роснедр, юниорные компании чаще всего инвестируют в поиск рудного и россыпного золота.
 
