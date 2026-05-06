В России заведения общепита стали открывать на четверть чаще - 06.05.2026, ПРАЙМ
В России заведения общепита стали открывать на четверть чаще
2026-05-06T02:47+0300
2026-05-06T02:54+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Более 12,8 тысячи новых бизнесов в сфере общественного питания зарегистрировали в России в первом квартале 2026 года - почти на четверть больше, чем годом ранее, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными сервиса "БИР-Аналитик". "На начало мая 2026 года в России действует 216 818 бизнесов в сфере общественного питания, из них 60 751 организация и 156 067 индивидуальных предпринимателей. В I квартале 2026 года сектор зарегистрировал 12 811 новых бизнесов - на 23,8% больше, чем годом ранее", - следует из данных сервиса. При этом за тот же период закрыто 11,2 тысячи бизнесов - на 32% больше, чем годом ранее. Основным драйвером роста остаются рестораны, кафе и доставка еды, на которые приходится 87% всех открытий. В то же время наибольшее давление испытали классические рестораны с полным обслуживанием: открытия снизились на 23,3%, а закрытия выросли на 45,2%. Это отражает изменение модели потребления - покупатели переориентируются на быстрые форматы, кофейни, пекарни и готовую еду в супермаркетах. Наибольший относительный рост закрытий продемонстрировал кейтеринг (42%), что может свидетельствовать о сокращении корпоративного спроса. Сегмент баров и заведений, специализирующихся на напитках, остается наиболее стабильным. В региональном разрезе Москва и Подмосковье лидируют по абсолютному числу как открытий (1 849), так и закрытий (1 617), формируя крупнейший рынок с наиболее интенсивной конкуренцией. Как отмечают в Минэкономразвития России, сфера общественного питания остается одним из устойчиво растущих сегментов малого и среднего предпринимательства. Как заключил "БИР-Аналитик", общепит сохраняет потенциал роста, привлекая новых игроков, прежде всего в форматах быстрого обслуживания. Давление инфляции привело к росту цен и снижению спроса, в особенности на алкоголь и рестораны полного обслуживания. Одновременно усилилась конкуренция со стороны сетевых супермаркетов, активно развивающих собственную готовую еду и доставку.
