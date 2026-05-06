Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средняя ставка по ипотеке в России вновь превысила десять процентов - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260506/rossija-869701098.html
Средняя ставка по ипотеке в России вновь превысила десять процентов
Средняя ставка по ипотеке в России вновь превысила десять процентов - 06.05.2026, ПРАЙМ
Средняя ставка по ипотеке в России вновь превысила десять процентов
Средняя ставка по ипотеке в России по итогам марта вновь превысила 10%, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка. | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T04:48+0300
2026-05-06T05:31+0300
недвижимость
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869701098.jpg?1778034707
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке в России по итогам марта вновь превысила 10%, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка. Показатель перешагнул этот порог впервые с августа 2024 года. Средневзвешенный срок кредитования в марте составил 23 года 10 месяцев, как и месяцем ранее. Это минимальные показатели с мая 2023 года. После того, как ЦБ резко поднял ключевую ставку до 21%, россияне почти перестали брать рыночную ипотеку и переключились на льготную, в основном семейную. В 2025 году ее доля составила 90% от всех выдач. Однако с 1 февраля этого года правила предоставления семейной ипотеки в России изменились – теперь на семью нельзя оформить два льготных кредита. На этом фоне в преддверии изменений в декабре и январе сложился ажиотажный спрос на семейную ипотеку – выдачи были значительно выше традиционных уровней.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, банки, финансы
Недвижимость, Банки, Финансы
04:48 06.05.2026 (обновлено: 05:31 06.05.2026)
 
Средняя ставка по ипотеке в России вновь превысила десять процентов

РИА Новости: средняя ставка по ипотеке впервые с августа 2024 года превысила 10%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке в России по итогам марта вновь превысила 10%, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка.
Показатель перешагнул этот порог впервые с августа 2024 года.
Средневзвешенный срок кредитования в марте составил 23 года 10 месяцев, как и месяцем ранее. Это минимальные показатели с мая 2023 года.
После того, как ЦБ резко поднял ключевую ставку до 21%, россияне почти перестали брать рыночную ипотеку и переключились на льготную, в основном семейную. В 2025 году ее доля составила 90% от всех выдач.
Однако с 1 февраля этого года правила предоставления семейной ипотеки в России изменились – теперь на семью нельзя оформить два льготных кредита. На этом фоне в преддверии изменений в декабре и январе сложился ажиотажный спрос на семейную ипотеку – выдачи были значительно выше традиционных уровней.
 
НедвижимостьБанкиФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала