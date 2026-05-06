Россия в марте увеличила закупки косметики из Турции - 06.05.2026, ПРАЙМ
Россия в марте увеличила закупки косметики из Турции
07:16 06.05.2026 (обновлено: 07:32 06.05.2026)
 
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Россия в марте на треть увеличила в годовом выражении закупки косметики из Турции - до 12,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, российские компании ввезли косметические средства на 12,6 миллиона долларов против 9,5 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма закупок выросла на 32,6% за год.
Большая часть импорта пришлась на смеси из ароматических масел - 7,1 миллиона долларов, средства для ухода за кожей - 1,4 миллиона долларов и парфюм - 1,2 миллиона долларов.
По итогам марта РФ стала крупнейшим покупателем турецкой косметики. В топ-3 вошли также Нидерланды (9,6 миллиона долларов) и США (8,9 миллиона долларов).
 
