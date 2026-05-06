https://1prime.ru/20260506/rossija-869704342.html
Россия в марте увеличила закупки косметики из Турции
Россия в марте увеличила закупки косметики из Турции - 06.05.2026, ПРАЙМ
Россия в марте увеличила закупки косметики из Турции
Россия в марте на треть увеличила в годовом выражении закупки косметики из Турции - до 12,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T07:16+0300
2026-05-06T07:16+0300
2026-05-06T07:32+0300
экономика
бизнес
россия
турция
рф
нидерланды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869704342.jpg?1778041978
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Россия в марте на треть увеличила в годовом выражении закупки косметики из Турции - до 12,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, российские компании ввезли косметические средства на 12,6 миллиона долларов против 9,5 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма закупок выросла на 32,6% за год. Большая часть импорта пришлась на смеси из ароматических масел - 7,1 миллиона долларов, средства для ухода за кожей - 1,4 миллиона долларов и парфюм - 1,2 миллиона долларов. По итогам марта РФ стала крупнейшим покупателем турецкой косметики. В топ-3 вошли также Нидерланды (9,6 миллиона долларов) и США (8,9 миллиона долларов).
турция
рф
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, турция, рф, нидерланды
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РФ, НИДЕРЛАНДЫ
Россия в марте увеличила закупки косметики из Турции
Россия в марте на треть увеличила в годовом выражении закупки косметики из Турции
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Россия в марте на треть увеличила в годовом выражении закупки косметики из Турции - до 12,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, российские компании ввезли косметические средства на 12,6 миллиона долларов против 9,5 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма закупок выросла на 32,6% за год.
Большая часть импорта пришлась на смеси из ароматических масел - 7,1 миллиона долларов, средства для ухода за кожей - 1,4 миллиона долларов и парфюм - 1,2 миллиона долларов.
По итогам марта РФ стала крупнейшим покупателем турецкой косметики. В топ-3 вошли также Нидерланды (9,6 миллиона долларов) и США (8,9 миллиона долларов).