https://1prime.ru/20260506/rossija-869704806.html

Модный дом Bottega Veneta зарегистрировал товарный знак в России

Модный дом Bottega Veneta зарегистрировал товарный знак в России - 06.05.2026, ПРАЙМ

Модный дом Bottega Veneta зарегистрировал товарный знак в России

Итальянский модный дом Bottega Veneta зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T07:47+0300

2026-05-06T07:47+0300

2026-05-06T08:05+0300

бизнес

россия

экономика

роспатент

gucci

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869704806.jpg?1778043931

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Итальянский модный дом Bottega Veneta зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в июне 2025 года, а в мае текущего года Роспатент принял положительное решение о регистрации. При этом в 2022 году группа Kering, которая объединяет ряд люксовых брендов, включая Bottega Veneta, Gucci и Balenciaga, объявила о закрытии своих магазинов в России.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роспатент, gucci