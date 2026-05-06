Модный дом Bottega Veneta зарегистрировал товарный знак в России
Итальянский модный дом Bottega Veneta зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
2026-05-06T07:47+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Итальянский модный дом Bottega Veneta зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в июне 2025 года, а в мае текущего года Роспатент принял положительное решение о регистрации. При этом в 2022 году группа Kering, которая объединяет ряд люксовых брендов, включая Bottega Veneta, Gucci и Balenciaga, объявила о закрытии своих магазинов в России.
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Роспатент, Gucci
