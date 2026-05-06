07:47 06.05.2026 (обновлено: 08:05 06.05.2026)
 
Модный дом Bottega Veneta зарегистрировал товарный знак в России

Итальянский модный дом Bottega Veneta зарегистрировал товарный знак в России

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Итальянский модный дом Bottega Veneta зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в июне 2025 года, а в мае текущего года Роспатент принял положительное решение о регистрации.
При этом в 2022 году группа Kering, которая объединяет ряд люксовых брендов, включая Bottega Veneta, Gucci и Balenciaga, объявила о закрытии своих магазинов в России.
 
