Россияне не жаловались на проблемы со счетами в банках Австрии, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
ВЕНА, 6 мая - ПРАЙМ. Россияне не жаловались на проблемы со счетами в банках Австрии, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
"Обращений по данному вопросу к нам в генконсульство не поступало", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, обращаются ли в генконсульство граждане России с проблемами, связанными с банковскими счетами и финансовыми ограничениями в Австрии.
Ранее посольство России в ФРГ сообщало, что россияне в Германии сталкиваются с ограничениями на банковские депозиты и блокировкой счетов, а также с изъятием вещей и денег на таможне, менеджеры банков намекают на проблемы, связанные с российским паспортом, однако публично это не признается.
