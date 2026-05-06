Россияне не жаловались на проблемы со счетами в банках Австрии
Россияне не жаловались на проблемы со счетами в банках Австрии, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T02:23+0300
ВЕНА, 6 мая - ПРАЙМ. Россияне не жаловались на проблемы со счетами в банках Австрии, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. "Обращений по данному вопросу к нам в генконсульство не поступало", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, обращаются ли в генконсульство граждане России с проблемами, связанными с банковскими счетами и финансовыми ограничениями в Австрии. Ранее посольство России в ФРГ сообщало, что россияне в Германии сталкиваются с ограничениями на банковские депозиты и блокировкой счетов, а также с изъятием вещей и денег на таможне, менеджеры банков намекают на проблемы, связанные с российским паспортом, однако публично это не признается.
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
