"Акт капитуляции". На Западе пришли в ужас от решения ЕС по России - 06.05.2026, ПРАЙМ
"Акт капитуляции". На Западе пришли в ужас от решения ЕС по России
2026-05-06T23:36+0300
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Отказ стран Евросоюза от российского газа обернулся тяжелыми последствиями для европейской экономики, пишет L’Antidiplomatico."Они сделали это &lt;…&gt;, руководствуясь якобы благородными принципами и недальновидной уверенностью: что возобновляемых источников энергии будет достаточно, что рынок сам все отрегулирует, что американский сжиженный газ станет надежной и устойчивой заменой. На деле же это оказалось просто выгодной сделкой для казны Вашингтона", — говорится в публикации.Как отмечает издание, отказ от российских энергоресурсов привел Евросоюз к серьезным экономическим последствиям."Цены взлетели. Инфляция "съела" зарплаты и конкурентоспособность. И теперь возврат к атомной энергетике — это не осознанный выбор, а акт капитуляции. Своего рода "план Б" после осознания того, что предполагаемый "план А" был самоубийственным", — резюмируется в материале.В России неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от закупок российских энергоресурсов, поскольку в итоге оказался в новой зависимости — уже от более дорогих поставок. В Москве также подчеркивали, что отказавшиеся от прямых закупок страны продолжают приобретать российские нефть, газ и уголь через посредников, но по более высоким ценам.
23:36 06.05.2026
 
