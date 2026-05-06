Россияне стали на реже выезжать за границу

2026-05-06T14:48+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Россияне стали на 15-20% реже выезжать за границу в текущем году в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, сообщил директор национального союза профессионалов туриндустрии Владимир Каганер. "По сравнению с 2025 годом спад составляет, не дожидаясь окончания праздников, порядка 15-20% по выездному туризму. Причем мы говорим про снижение рынка по туризму в целом", - сказал он журналистам. Каганер спрогнозировал падение выездного турпотока еще минимум на 7-10% до конца года. Среди причин снижения он назвал ситуацию на Ближнем Востоке, визовые и другие трудности. В связи с этим, по его словам, будет меняться и сама модель заграничного туризма. В выборе страны основными критериями станут доступность, логистика, наличие прямых рейсов без пересадок и более простые визовые правила.
Каганер: россияне стали на 15-20% реже выезжать за границу в этом году
