Росстат зафиксировал дефляцию на уровне 0,02 процента за неделю

Росстат за неделю с 28 апреля по 4 мая зафиксировал дефляцию на уровне 0,02% после роста цен на 0,05% неделей ранее, с начала года цены выросли на 3,19%,... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T19:53+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Росстат за неделю с 28 апреля по 4 мая зафиксировал дефляцию на уровне 0,02% после роста цен на 0,05% неделей ранее, с начала года цены выросли на 3,19%, следует из данных статического ведомства. Последний раз недельная дефляция в России регистрировалась в начале сентября прошлого года - на неделе с 26 августа по 1 сентября она составила 0,08%. "За период с 28 апреля по 4 мая 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала месяца – 99,99%, с начала года – 103,19%", - говорится в документе. Снижение цен на плодоовощную продукцию продолжилось и за отчетный период в среднем составило 2,7% после 1,6% за неделю с 21 по 27 апреля. Сильнее всего подешевели огурцы и помидоры - на 11,6% и 7,5% соответственно. Также снизились цены на бананы (на 0,5%) и яблоки (на 0,1%). Выросли цены на капусту - на 2,8%, лук - на 1,3%, свеклу и морковь - на 1,0%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 28 апреля по 4 мая подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,6%, мясо кур - на 0,5%, гречка - на 0,4%, сахар - на 0,3%, говядина, мороженая рыба, сыры - на 0,2%, маргарин, подсолнечное масло, кефир, творог, овощные консервы для детского питания, мука и пшеничный хлеб, вермишель и чай - на 0,1%. В то же время подешевели яйца - на 1%, вареные колбасы и рис - на 0,4%, свинина и сосиски, сардельки - на 0,3%, мясные консервы для детского питания и соль - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, молоко (ультрапастеризованное), сливочное масло, макаронные изделия и печенье - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости за период с 28 апреля по 4 мая подорожали спички - на 1%, зубные щетки - на 0,6%, зубные пасты - на 0,3%, туалетная бумага, пеленки для новорожденных, детские подгузники, гигиенические прокладки - на 0,2%, туалетное мыло - на 0,1%. Снизились цены на стиральные порошки - на 0,2% и хозяйственное мыло - на 0,1%. Телевизоры за отчетный период подешевели на 0,9%, электропылесосы - на 0,7%, смартфоны - на 0,2%. Цены на иностранные и отечественные легковые автомобили остались на прежнем уровне. Бензин и дизельное топливо подорожали на 0,1%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, подорожали нимесулид - на 0,9%, ренгалин - на 0,8%, активированный уголь - на 0,5%, валидол - на 0,4%, анальгин - на 0,3%, левомеколь, пенталгин и римантадин - на 0,1%. Снизились цены на нафазолин - на 0,5%, корвалол - на 0,1%.

