Цифровая платформа "Ростеха" помогла поставить два миллиона диагнозов
2026-05-06T12:19+0300
технологии
россия
ростех
азимут
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Программно-аппаратный комплекс OneCell компании "Вансел" (входит в госкорпорацию "Ростех"), предназначенный для патологоанатомических лабораторий, помог поставить более двух миллионов диагнозов, сообщили в "Ростехе". "Цифровая платформа OneCell для патологоанатомических лабораторий производства компании "Вансел" (входит в управляющую компанию "Азимут") госкорпорации "Ростех" подтвердила свою эффективность в клинической практике. С помощью программно-аппаратного комплекса поставлено уже более 2 миллионов диагнозов", - говорится в сообщении. OneCell - платформа на базе искусственного интеллекта для патологоанатомических лабораторий, работающая в крупнейших федеральных научно-клинических центрах и лабораториях России. Система позволяет проводить гистологические и цитологические исследования, формировать и распределять заключения между врачами, а также проводить телемедицинские консультации и консилиумы. "Мы последовательно замещаем зарубежные решения и формируем независимую инфраструктуру диагностики, которая отвечает самым высоким мировым стандартам. Это способствует повышению доступности и качества медицинской помощи для граждан", – прокомментировал руководитель компании "Вансел" Александр Нинбург, его слова приводятся в сообщении. Платформа может работать в комплексе с первым отечественным сканером микропрепаратов OneCell Scan 3.0, обеспечивая полный цикл цифровой обработки. Первые девять сканеров для оцифровки гистологических и цитологических микропрепаратов были поставлены в крупнейшие федеральные лечебные учреждения в прошлом году.
