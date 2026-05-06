Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РСА рассказал, что делать при ДТП в условиях неработающего интернета - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260506/rsa-869707315.html
РСА рассказал, что делать при ДТП в условиях неработающего интернета
РСА рассказал, что делать при ДТП в условиях неработающего интернета - 06.05.2026, ПРАЙМ
РСА рассказал, что делать при ДТП в условиях неработающего интернета
Оформление ДТП может стать сложнее в условиях ограничений работы интернета: в частности, будет невозможно сделать удаленную фотофиксацию повреждений, что часто... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T10:20+0300
2026-05-06T10:20+0300
бизнес
россия
рса
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/08/863288519_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_60a74bcf9ca00ee06e6f85a68a212420.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Оформление ДТП может стать сложнее в условиях ограничений работы интернета: в частности, будет невозможно сделать удаленную фотофиксацию повреждений, что часто требуется при оформлении аварии по европротоколу, поэтому автовладельцам стоит заранее позаботиться о наличии бумажных бланков, а при необходимости - вызывать на место аварии сотрудников ГАИ, рассказали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА). "Если интернет не работает, то и электронный сервис "Оформление европротокола онлайн" не может быть использован для оформления документов о ДТП", - предупредили в РСА. Страховщики напоминают, что оформить извещение о ДТП всегда можно на бумажном бланке, который может предоставить страховая компания. Но каждому водителю стоит заранее позаботиться, чтобы такой бланк был с собой. "Однако в процедуре европротокола важную роль играет фотофиксация данных о ДТП, которая выполняется с помощью мобильного приложения, и здесь обмен данными по интернету играет ключевую роль", - напомнили в РСА. Так, лимит выплаты по ОСАГО при оформлении извещения о ДТП без разногласий составляет всего 100 тысяч рублей без фотофиксации и 400 тысяч рублей, если фотофиксация выполнена. При оформлении извещения о ДТП с указанием на наличие разногласий выплаты без фотофиксации не будет, а если она выполнена, то лимит – 200 тысяч рублей. "Это означает, что нужно оценить ситуацию, которая возникла в результате ДТП. Если повреждения совсем небольшие, а оба водителя не имеют разногласий, то оформляется извещение на бланке, и этого достаточно. Но если лимита в 100 тысяч рублей не хватает, а фотофиксацию сделать невозможно, то нужно, следуя пункту 2.6.1 Правил дорожного движения, сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления ДТП", - советуют страховщики. В союзе не исключили, что сотрудник полиции в этом случае предложит оформить аварию по европротоколу. "Тогда нужно пояснить, что извещение на бланке можно написать, разногласий нет, но без фотофиксации лимит выплаты будет недостаточен, поэтому обязательно нужно оформление документа ГАИ", - объяснили в РСА. А если водители не могут договориться и разногласия сохраняются, то без фотофиксации европротокол не применяется при любом размере ущерба. "В этом случае необходимо получить от сотрудника ГАИ точную информацию о том, куда, в какое подразделение и по какому адресу следует прибыть для оформления. А чтобы в подразделении могли оформить все документы, надо, оставляя место ДТП, зафиксировать любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств", - добавили в РСА.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/08/863288519_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b1c7590fc52b6b87b6552a26f4e15d36.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рса
Бизнес, РОССИЯ, РСА
10:20 06.05.2026
 
РСА рассказал, что делать при ДТП в условиях неработающего интернета

РСА: водителям стоит заранее позаботиться о наличии бумажных бланков на случай ДТП

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Оформление ДТП может стать сложнее в условиях ограничений работы интернета: в частности, будет невозможно сделать удаленную фотофиксацию повреждений, что часто требуется при оформлении аварии по европротоколу, поэтому автовладельцам стоит заранее позаботиться о наличии бумажных бланков, а при необходимости - вызывать на место аварии сотрудников ГАИ, рассказали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
"Если интернет не работает, то и электронный сервис "Оформление европротокола онлайн" не может быть использован для оформления документов о ДТП", - предупредили в РСА.
Страховщики напоминают, что оформить извещение о ДТП всегда можно на бумажном бланке, который может предоставить страховая компания. Но каждому водителю стоит заранее позаботиться, чтобы такой бланк был с собой.
"Однако в процедуре европротокола важную роль играет фотофиксация данных о ДТП, которая выполняется с помощью мобильного приложения, и здесь обмен данными по интернету играет ключевую роль", - напомнили в РСА.
Так, лимит выплаты по ОСАГО при оформлении извещения о ДТП без разногласий составляет всего 100 тысяч рублей без фотофиксации и 400 тысяч рублей, если фотофиксация выполнена. При оформлении извещения о ДТП с указанием на наличие разногласий выплаты без фотофиксации не будет, а если она выполнена, то лимит – 200 тысяч рублей.
"Это означает, что нужно оценить ситуацию, которая возникла в результате ДТП. Если повреждения совсем небольшие, а оба водителя не имеют разногласий, то оформляется извещение на бланке, и этого достаточно. Но если лимита в 100 тысяч рублей не хватает, а фотофиксацию сделать невозможно, то нужно, следуя пункту 2.6.1 Правил дорожного движения, сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления ДТП", - советуют страховщики.
В союзе не исключили, что сотрудник полиции в этом случае предложит оформить аварию по европротоколу. "Тогда нужно пояснить, что извещение на бланке можно написать, разногласий нет, но без фотофиксации лимит выплаты будет недостаточен, поэтому обязательно нужно оформление документа ГАИ", - объяснили в РСА.
А если водители не могут договориться и разногласия сохраняются, то без фотофиксации европротокол не применяется при любом размере ущерба.
"В этом случае необходимо получить от сотрудника ГАИ точную информацию о том, куда, в какое подразделение и по какому адресу следует прибыть для оформления. А чтобы в подразделении могли оформить все документы, надо, оставляя место ДТП, зафиксировать любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств", - добавили в РСА.
 
БизнесРОССИЯРСА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала