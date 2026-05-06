https://1prime.ru/20260506/rsa-869707315.html

РСА рассказал, что делать при ДТП в условиях неработающего интернета

РСА рассказал, что делать при ДТП в условиях неработающего интернета - 06.05.2026, ПРАЙМ

РСА рассказал, что делать при ДТП в условиях неработающего интернета

Оформление ДТП может стать сложнее в условиях ограничений работы интернета: в частности, будет невозможно сделать удаленную фотофиксацию повреждений, что часто... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T10:20+0300

2026-05-06T10:20+0300

2026-05-06T10:20+0300

бизнес

россия

рса

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/08/863288519_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_60a74bcf9ca00ee06e6f85a68a212420.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Оформление ДТП может стать сложнее в условиях ограничений работы интернета: в частности, будет невозможно сделать удаленную фотофиксацию повреждений, что часто требуется при оформлении аварии по европротоколу, поэтому автовладельцам стоит заранее позаботиться о наличии бумажных бланков, а при необходимости - вызывать на место аварии сотрудников ГАИ, рассказали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА). "Если интернет не работает, то и электронный сервис "Оформление европротокола онлайн" не может быть использован для оформления документов о ДТП", - предупредили в РСА. Страховщики напоминают, что оформить извещение о ДТП всегда можно на бумажном бланке, который может предоставить страховая компания. Но каждому водителю стоит заранее позаботиться, чтобы такой бланк был с собой. "Однако в процедуре европротокола важную роль играет фотофиксация данных о ДТП, которая выполняется с помощью мобильного приложения, и здесь обмен данными по интернету играет ключевую роль", - напомнили в РСА. Так, лимит выплаты по ОСАГО при оформлении извещения о ДТП без разногласий составляет всего 100 тысяч рублей без фотофиксации и 400 тысяч рублей, если фотофиксация выполнена. При оформлении извещения о ДТП с указанием на наличие разногласий выплаты без фотофиксации не будет, а если она выполнена, то лимит – 200 тысяч рублей. "Это означает, что нужно оценить ситуацию, которая возникла в результате ДТП. Если повреждения совсем небольшие, а оба водителя не имеют разногласий, то оформляется извещение на бланке, и этого достаточно. Но если лимита в 100 тысяч рублей не хватает, а фотофиксацию сделать невозможно, то нужно, следуя пункту 2.6.1 Правил дорожного движения, сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления ДТП", - советуют страховщики. В союзе не исключили, что сотрудник полиции в этом случае предложит оформить аварию по европротоколу. "Тогда нужно пояснить, что извещение на бланке можно написать, разногласий нет, но без фотофиксации лимит выплаты будет недостаточен, поэтому обязательно нужно оформление документа ГАИ", - объяснили в РСА. А если водители не могут договориться и разногласия сохраняются, то без фотофиксации европротокол не применяется при любом размере ущерба. "В этом случае необходимо получить от сотрудника ГАИ точную информацию о том, куда, в какое подразделение и по какому адресу следует прибыть для оформления. А чтобы в подразделении могли оформить все документы, надо, оставляя место ДТП, зафиксировать любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств", - добавили в РСА.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рса