Российский рынок акций умеренно снизился в середине недели
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды умеренно снизился, следует из данных Московской биржи. | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T20:45+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды умеренно снизился, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,45% - до 2632,50 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,53% - до 1108,62 пункта, долларовый РТС опустился на 0,29% - до 1102,42 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Под умеренным давлением Российский рынок акций в основные торги среды колебался в минусе. Индекс Мосбиржи оставался ниже уровня 2650 пунктов. "Укрепление рубля в ответ на неожиданно низкий анонсированный объем покупок валюты Минфином РФ в мае, а также снижавшиеся нефтяные котировки вызвали опасения у инвесторов относительно прибыли экспортеров", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В частности, на Мосбирже снизились в цене акции "Ленты" (-5%), "Совкомфлота" (-3,1%), "Роснефти" (-2,3%). Подорожали бумаги "Озона" (+1,5%), "Алросы" (+1%), "Полюса" (+4,9%), "Аэрофлота" (+1,3%). Стоимость нефти к 19.36 мск падала на 7,7%, до 101,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 98 пунктов. Прогнозы Приближение длинных выходных и внешнеполитическая напряженность могут сдерживать индекс Мосбиржи в области 2600-2650 пунктов, считает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Индексы Мосбиржи и РТС ощущают нисходящее давление от падения цен на нефть и газ, которое может стать еще одним "медвежьим" фактором для настроений на российском рынке акций, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
