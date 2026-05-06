Российский рынок акций умеренно снизился в середине недели - 06.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды умеренно снизился, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,45% - до 2632,50 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,53% - до 1108,62 пункта, долларовый РТС опустился на 0,29% - до 1102,42 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

Под умеренным давлением

Российский рынок акций в основные торги среды колебался в минусе. Индекс Мосбиржи оставался ниже уровня 2650 пунктов.
"Укрепление рубля в ответ на неожиданно низкий анонсированный объем покупок валюты Минфином РФ в мае, а также снижавшиеся нефтяные котировки вызвали опасения у инвесторов относительно прибыли экспортеров", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
В частности, на Мосбирже снизились в цене акции "Ленты" (-5%), "Совкомфлота" (-3,1%), "Роснефти" (-2,3%). Подорожали бумаги "Озона" (+1,5%), "Алросы" (+1%), "Полюса" (+4,9%), "Аэрофлота" (+1,3%).
Стоимость нефти к 19.36 мск падала на 7,7%, до 101,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 98 пунктов.

Прогнозы

Приближение длинных выходных и внешнеполитическая напряженность могут сдерживать индекс Мосбиржи в области 2600-2650 пунктов, считает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Индексы Мосбиржи и РТС ощущают нисходящее давление от падения цен на нефть и газ, которое может стать еще одним "медвежьим" фактором для настроений на российском рынке акций, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

