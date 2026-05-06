Сальдо заявил о тяжелой обстановке в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что ему поступают сведения о тяжелой обстановке в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. | 06.05.2026, ПРАЙМ

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что ему поступают сведения о тяжелой обстановке в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. "Из Херсона поступают сведения о тяжелой обстановке. Люди говорят о давлении со стороны украинских силовиков, мобилизационных облавах, размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой, страхе и усталости", - рассказал Сальдо. По его словам, часть информации идет по закрытым каналам, поэтому детали раскрывать нельзя. "Безопасность людей на правобережье для нас важнее информационного эффекта", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, вошел в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

