2026-05-06T05:54+0300
2026-05-06T06:19+0300
05:54 06.05.2026 (обновлено: 06:19 06.05.2026)
 
Сальдо заявил о тяжелой обстановке в Херсоне

Сальдо: жители Херсона сообщают о давлении со стороны ВСУ и мобилизационных облавах

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что ему поступают сведения о тяжелой обстановке в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.
"Из Херсона поступают сведения о тяжелой обстановке. Люди говорят о давлении со стороны украинских силовиков, мобилизационных облавах, размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой, страхе и усталости", - рассказал Сальдо.
По его словам, часть информации идет по закрытым каналам, поэтому детали раскрывать нельзя.
"Безопасность людей на правобережье для нас важнее информационного эффекта", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, вошел в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
 
