В Омской области разбился легкомоторный самолет

2026-05-06T11:08+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Самолет "Аэропракт-22" разбился в Омской области, причины устанавливаются, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня около 13 часов местного времени (10.00 мск - ред.) вблизи деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района Омской области воздушное судно "Аэропракт-22", эксплуатируемое ООО "Авиабаза", совершило падение при выполнении авиационных работ. Причины и обстоятельства события устанавливаются", - говорится в сообщении. Прокуратура в настоящий момент проводит проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

