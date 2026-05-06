Прямое авиасообщение между столицей Чувашии и Минском откроют 15 июня
Прямое авиасообщение между столицей Чувашии и Минском откроют 15 июня, сообщает пресс-служба аэропорта Чебоксар. | 06.05.2026, ПРАЙМ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - ПРАЙМ. Прямое авиасообщение между столицей Чувашии и Минском откроют 15 июня, сообщает пресс-служба аэропорта Чебоксар. "С 15 июня аэропорт запускает регулярный рейс в Минск. Перелеты будет осуществлять авиакомпания "Аэрофлот". Это субсидируемый рейс, который организован при поддержке правительства Чувашской Республики", - говорится в сообщении на странице чебоксарского аэропорта в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что полеты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. "Международный терминал уже готовится к новым пассажирам: проверяется оборудование, обновляются навигационные указатели, настраивается работа стоек пограничного контроля. Продажа билетов откроется со дня на день", - добавили в пресс-службе. Сейчас из аэропорта Чебоксар можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Сургут, Махачкалу, Калининград и Новосибирск.
