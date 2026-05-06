Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прямое авиасообщение между столицей Чувашии и Минском откроют 15 июня - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260506/samolet-869716662.html
Прямое авиасообщение между столицей Чувашии и Минском откроют 15 июня
Прямое авиасообщение между столицей Чувашии и Минском откроют 15 июня - 06.05.2026, ПРАЙМ
Прямое авиасообщение между столицей Чувашии и Минском откроют 15 июня
Прямое авиасообщение между столицей Чувашии и Минском откроют 15 июня, сообщает пресс-служба аэропорта Чебоксар. | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T16:25+0300
2026-05-06T16:25+0300
экономика
бизнес
чувашия
минск
москва
аэрофлот
вконтакте
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862587414_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_826288c8acba4ff5c55c8e3f0e0bfaf1.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - ПРАЙМ. Прямое авиасообщение между столицей Чувашии и Минском откроют 15 июня, сообщает пресс-служба аэропорта Чебоксар. "С 15 июня аэропорт запускает регулярный рейс в Минск. Перелеты будет осуществлять авиакомпания "Аэрофлот". Это субсидируемый рейс, который организован при поддержке правительства Чувашской Республики", - говорится в сообщении на странице чебоксарского аэропорта в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что полеты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. "Международный терминал уже готовится к новым пассажирам: проверяется оборудование, обновляются навигационные указатели, настраивается работа стоек пограничного контроля. Продажа билетов откроется со дня на день", - добавили в пресс-службе. Сейчас из аэропорта Чебоксар можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Сургут, Махачкалу, Калининград и Новосибирск.
https://1prime.ru/20260506/sk-869710150.html
чувашия
минск
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862587414_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_05cbe8bb2b593e6b7e53a484d3dd44da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, чувашия, минск, москва, аэрофлот, вконтакте
Экономика, Бизнес, Чувашия, МИНСК, МОСКВА, Аэрофлот, ВКонтакте
16:25 06.05.2026
 
Прямое авиасообщение между столицей Чувашии и Минском откроют 15 июня

Аэропорт Чебоксар откроет прямое авиасообщение с Минском с 15 июня

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
Самолет Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - ПРАЙМ. Прямое авиасообщение между столицей Чувашии и Минском откроют 15 июня, сообщает пресс-служба аэропорта Чебоксар.
"С 15 июня аэропорт запускает регулярный рейс в Минск. Перелеты будет осуществлять авиакомпания "Аэрофлот". Это субсидируемый рейс, который организован при поддержке правительства Чувашской Республики", - говорится в сообщении на странице чебоксарского аэропорта в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что полеты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.
"Международный терминал уже готовится к новым пассажирам: проверяется оборудование, обновляются навигационные указатели, настраивается работа стоек пограничного контроля. Продажа билетов откроется со дня на день", - добавили в пресс-службе.
Сейчас из аэропорта Чебоксар можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Сургут, Махачкалу, Калининград и Новосибирск.
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
СК возбудил дело после падения самолета в Омской области
12:06
 
ЭкономикаБизнесЧувашияМИНСКМОСКВААэрофлотВКонтакте
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала