https://1prime.ru/20260506/samsung--869707622.html

Samsung достиг рыночной капитализации более одного триллиона долларов

Samsung достиг рыночной капитализации более одного триллиона долларов - 06.05.2026, ПРАЙМ

Samsung достиг рыночной капитализации более одного триллиона долларов

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics достиг рыночной капитализации более 1 триллиона долларов, став второй азиатской компанией с такой... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T10:35+0300

2026-05-06T10:35+0300

2026-05-06T10:35+0300

технологии

финансы

мировая экономика

сеул

сша

samsung

https://cdnn.1prime.ru/img/76177/56/761775689_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_3dcf5932d89bd2b69de22994d52260e2.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics достиг рыночной капитализации более 1 триллиона долларов, став второй азиатской компанией с такой рыночной стоимостью, следует из данных торгов. После закрытия цена акций Samsung в Сеуле выросла на 14,41% - до 266 000 вон за ценную бумагу. С учетом такой цены капитализация компании составила примерно 1,2 триллиона долларов. Другой азиатской компанией, которая преодолела отметку в триллион долларов, является тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Росту акций способствовала новость о том, что Apple Inc. провела предварительные переговоры об использовании Intel Corp. и Samsung Electronics Co. для производства основных процессоров для своих устройств в США, о чем ранее сообщило агентство Блумберг.

сеул

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, мировая экономика, сеул, сша, samsung