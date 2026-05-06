Samsung достиг рыночной капитализации более одного триллиона долларов - 06.05.2026, ПРАЙМ
Samsung достиг рыночной капитализации более одного триллиона долларов
2026-05-06T10:35+0300
технологии
финансы
мировая экономика
сеул
сша
samsung
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics достиг рыночной капитализации более 1 триллиона долларов, став второй азиатской компанией с такой рыночной стоимостью, следует из данных торгов. После закрытия цена акций Samsung в Сеуле выросла на 14,41% - до 266 000 вон за ценную бумагу. С учетом такой цены капитализация компании составила примерно 1,2 триллиона долларов. Другой азиатской компанией, которая преодолела отметку в триллион долларов, является тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Росту акций способствовала новость о том, что Apple Inc. провела предварительные переговоры об использовании Intel Corp. и Samsung Electronics Co. для производства основных процессоров для своих устройств в США, о чем ранее сообщило агентство Блумберг.
Samsung Electronics стала второй азиатской компанией с капитализацией более $1 трлн

Логотип компании Samsung на двери своего офиса в Сеуле. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics достиг рыночной капитализации более 1 триллиона долларов, став второй азиатской компанией с такой рыночной стоимостью, следует из данных торгов.
После закрытия цена акций Samsung в Сеуле выросла на 14,41% - до 266 000 вон за ценную бумагу. С учетом такой цены капитализация компании составила примерно 1,2 триллиона долларов.
Другой азиатской компанией, которая преодолела отметку в триллион долларов, является тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
Росту акций способствовала новость о том, что Apple Inc. провела предварительные переговоры об использовании Intel Corp. и Samsung Electronics Co. для производства основных процессоров для своих устройств в США, о чем ранее сообщило агентство Блумберг.
 
