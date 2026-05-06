Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые распространенные схемы обмана россиян перед 9 Мая - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260506/shemy-869698046.html
Названы самые распространенные схемы обмана россиян перед 9 Мая
Названы самые распространенные схемы обмана россиян перед 9 Мая - 06.05.2026, ПРАЙМ
Названы самые распространенные схемы обмана россиян перед 9 Мая
Самыми распространенными схемами обмана россиян перед 9 Мая стали "потерянные награды", выплаты ветеранам и билеты на парад, рассказали РИА Новости в... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T00:37+0300
2026-05-06T00:37+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869698046.jpg?1778017079
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Самыми распространенными схемами обмана россиян перед 9 Мая стали "потерянные награды", выплаты ветеранам и билеты на парад, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Первая схема - "потерянная награда ветерана". Аферисты звонят от имени волонтеров "Поискового движения России": найдена медаль пропавшего без вести родственника. Для "подтверждения родства" просят перейти по ссылке на "архивный сайт" и ввести код из СМС, что влечет за собой кражу доступа к аккаунту "Госуслуг", - рассказали там. Мошенники также предлагают "единовременную выплату ветеранам". "Звонок от "Соцфонда" о персональной выплате к 9 Мая. Для зачисления просят назвать код из СМС", - добавили в пресс-службе. Еще одна схема - это "билеты на парад для ветеранов. "Социальный работник" предлагает ветерану льготный билет на трибуны за "символический оргвзнос" (доставка, страховка). Деньги затем крадут, заключили в "Мошеловке".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Общество
00:37 06.05.2026
 
Названы самые распространенные схемы обмана россиян перед 9 Мая

В "Мошеловке" рассказали о самых распространенных схемах обмана россиян перед 9 Мая

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Самыми распространенными схемами обмана россиян перед 9 Мая стали "потерянные награды", выплаты ветеранам и билеты на парад, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Первая схема - "потерянная награда ветерана". Аферисты звонят от имени волонтеров "Поискового движения России": найдена медаль пропавшего без вести родственника. Для "подтверждения родства" просят перейти по ссылке на "архивный сайт" и ввести код из СМС, что влечет за собой кражу доступа к аккаунту "Госуслуг", - рассказали там.
Мошенники также предлагают "единовременную выплату ветеранам". "Звонок от "Соцфонда" о персональной выплате к 9 Мая. Для зачисления просят назвать код из СМС", - добавили в пресс-службе.
Еще одна схема - это "билеты на парад для ветеранов. "Социальный работник" предлагает ветерану льготный билет на трибуны за "символический оргвзнос" (доставка, страховка). Деньги затем крадут, заключили в "Мошеловке".
 
Общество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала