Названы самые распространенные схемы обмана россиян перед 9 Мая

2026-05-06T00:37+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Самыми распространенными схемами обмана россиян перед 9 Мая стали "потерянные награды", выплаты ветеранам и билеты на парад, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Первая схема - "потерянная награда ветерана". Аферисты звонят от имени волонтеров "Поискового движения России": найдена медаль пропавшего без вести родственника. Для "подтверждения родства" просят перейти по ссылке на "архивный сайт" и ввести код из СМС, что влечет за собой кражу доступа к аккаунту "Госуслуг", - рассказали там. Мошенники также предлагают "единовременную выплату ветеранам". "Звонок от "Соцфонда" о персональной выплате к 9 Мая. Для зачисления просят назвать код из СМС", - добавили в пресс-службе. Еще одна схема - это "билеты на парад для ветеранов. "Социальный работник" предлагает ветерану льготный билет на трибуны за "символический оргвзнос" (доставка, страховка). Деньги затем крадут, заключили в "Мошеловке".

