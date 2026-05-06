https://1prime.ru/20260506/sk-869710150.html

СК возбудил дело после падения самолета в Омской области

СК возбудил дело после падения самолета в Омской области - 06.05.2026, ПРАЙМ

СК возбудил дело после падения самолета в Омской области

Уголовное дело возбуждено после падения легкомоторного самолета "Аэропракт-22" в Омской области, в результате которого погибли два человека на борту, сообщили в | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T12:06+0300

2026-05-06T12:06+0300

2026-05-06T12:06+0300

происшествия

общество

омская область

рф

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864880867_0:69:2471:1458_1920x0_80_0_0_4d055274f031c8ba9380b6327b190734.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено после падения легкомоторного самолета "Аэропракт-22" в Омской области, в результате которого погибли два человека на борту, сообщили в СК РФ. В среду самолет "Аэропракт-22" разбился в Омской области, погибли два человека. "Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). На борту воздушного судна находилось 2 человека, которые в результате происшествия погибли", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

омская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , омская область, рф, ск рф