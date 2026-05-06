https://1prime.ru/20260506/sk-869710150.html
СК возбудил дело после падения самолета в Омской области
СК возбудил дело после падения самолета в Омской области - 06.05.2026, ПРАЙМ
СК возбудил дело после падения самолета в Омской области
Уголовное дело возбуждено после падения легкомоторного самолета "Аэропракт-22" в Омской области, в результате которого погибли два человека на борту, сообщили в | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T12:06+0300
2026-05-06T12:06+0300
2026-05-06T12:06+0300
происшествия
общество
омская область
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864880867_0:69:2471:1458_1920x0_80_0_0_4d055274f031c8ba9380b6327b190734.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено после падения легкомоторного самолета "Аэропракт-22" в Омской области, в результате которого погибли два человека на борту, сообщили в СК РФ. В среду самолет "Аэропракт-22" разбился в Омской области, погибли два человека. "Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). На борту воздушного судна находилось 2 человека, которые в результате происшествия погибли", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
омская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864880867_217:0:2252:1526_1920x0_80_0_0_f52c4a7bcded529be160d9b7b52a9fa7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , омская область, рф, ск рф
Происшествия, Общество , Омская область, РФ, СК РФ
СК возбудил дело после падения самолета в Омской области
СК возбудил уголовное дело после падения самолета "Аэропракт-22" под Омском