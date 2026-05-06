СК возбудил дело после падения самолета в Омской области - 06.05.2026, ПРАЙМ
Происшествия
СК возбудил дело после падения самолета в Омской области
2026-05-06T12:06+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено после падения легкомоторного самолета "Аэропракт-22" в Омской области, в результате которого погибли два человека на борту, сообщили в СК РФ. В среду самолет "Аэропракт-22" разбился в Омской области, погибли два человека. "Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). На борту воздушного судна находилось 2 человека, которые в результате происшествия погибли", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
12:06 06.05.2026
 
