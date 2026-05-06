Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Т-Банк предупредил о возможных сложностях с доступом в приложение - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260506/slozhnosti-869709992.html
Т-Банк предупредил о возможных сложностях с доступом в приложение
Т-Банк предупредил о возможных сложностях с доступом в приложение - 06.05.2026, ПРАЙМ
Т-Банк предупредил о возможных сложностях с доступом в приложение
Т-Банк предупредил о возможных сложностях с доступом в приложение из-за вероятных ограничений работы мобильного интернета в Москве и Подмосковье с 6 по 9 мая,... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T11:57+0300
2026-05-06T11:57+0300
бизнес
россия
москва
московская область
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/83252/53/832525374_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_6ba14750b672373961e57b7037ccafc9.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Т-Банк предупредил о возможных сложностях с доступом в приложение из-за вероятных ограничений работы мобильного интернета в Москве и Подмосковье с 6 по 9 мая, следует из уведомления банка, которое получил корреспондент РИА Новости. Операторы связи в понедельник предупредили, что жители Москвы и Подмосковья столкнутся с временными ограничениями мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. "С 6 по 9 мая в Москве и области возможны ограничения работы смс и мобильного интернета. Используйте Wi-Fi для доступа к приложению и личному кабинету", - говорится в сообщении банка. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83252/53/832525374_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_98f1330d413a520aa2166f2a7b8a6789.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, московская область, дмитрий песков
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, Дмитрий Песков
11:57 06.05.2026
 
Т-Банк предупредил о возможных сложностях с доступом в приложение

Т-Банк предупредил о сложностях с доступом в приложение из-за ограничений интернета

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон в руках человека
Смартфон в руках человека - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
Смартфон в руках человека. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Т-Банк предупредил о возможных сложностях с доступом в приложение из-за вероятных ограничений работы мобильного интернета в Москве и Подмосковье с 6 по 9 мая, следует из уведомления банка, которое получил корреспондент РИА Новости.
Операторы связи в понедельник предупредили, что жители Москвы и Подмосковья столкнутся с временными ограничениями мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая.
"С 6 по 9 мая в Москве и области возможны ограничения работы смс и мобильного интернета. Используйте Wi-Fi для доступа к приложению и личному кабинету", - говорится в сообщении банка.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАМосковская областьДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала