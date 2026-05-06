Т-Банк предупредил о возможных сложностях с доступом в приложение
2026-05-06T11:57+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Т-Банк предупредил о возможных сложностях с доступом в приложение из-за вероятных ограничений работы мобильного интернета в Москве и Подмосковье с 6 по 9 мая, следует из уведомления банка, которое получил корреспондент РИА Новости. Операторы связи в понедельник предупредили, что жители Москвы и Подмосковья столкнутся с временными ограничениями мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. "С 6 по 9 мая в Москве и области возможны ограничения работы смс и мобильного интернета. Используйте Wi-Fi для доступа к приложению и личному кабинету", - говорится в сообщении банка. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
