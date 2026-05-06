СМИ: консолидация агросектора в ЕС может спровоцировать протесты фермеров

Идущая в ЕС консолидация агросектора в руках крупных компаний может спровоцировать новые акции протестов европейских фермеров, сообщила газета Financial Times. | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T15:15+0300

БРЮССЕЛЬ, 6 мая - ПРАЙМ. Идущая в ЕС консолидация агросектора в руках крупных компаний может спровоцировать новые акции протестов европейских фермеров, сообщила газета Financial Times. Профсоюз европейских фермеров Copa-Cogeca в понедельник сообщил, что агросектор ЕС подорван высокими ценами на удобрения и энергию из-за конфликта на Украине и кризиса на Ближнем Востоке. "Это (консолидация агросектора - ред.) облегчит ЕС конкуренцию с более индустриализованными производителями, такими как Бразилия или Австралия... Но европейские фермеры вряд ли сдадутся без того, чтобы сначала "покидаться навозом", - говорится в публикации. По словам побеседовавшего с FT топ-менеджера компании, управляющей сельскохозяйственными землями в Испании, консолидация европейского агросектора - естественный процесс, поскольку инвесторы больше доверяют крупным игрокам. "Если у вас нет необходимого масштаба… это невыгодно", - отметил он. В 2024 году по странам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров из-за соглашения о свободной торговле с общим рынком стран Южной Америки МЕРКОСУР. Европейские аграрии опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами.

сельское хозяйство, мировая экономика, украина, ближний восток, бразилия, ес