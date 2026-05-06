Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: консолидация агросектора в ЕС может спровоцировать протесты фермеров - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260506/smi-869714847.html
СМИ: консолидация агросектора в ЕС может спровоцировать протесты фермеров
СМИ: консолидация агросектора в ЕС может спровоцировать протесты фермеров - 06.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: консолидация агросектора в ЕС может спровоцировать протесты фермеров
Идущая в ЕС консолидация агросектора в руках крупных компаний может спровоцировать новые акции протестов европейских фермеров, сообщила газета Financial Times. | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T15:15+0300
2026-05-06T15:15+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
украина
ближний восток
бразилия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 мая - ПРАЙМ. Идущая в ЕС консолидация агросектора в руках крупных компаний может спровоцировать новые акции протестов европейских фермеров, сообщила газета Financial Times. Профсоюз европейских фермеров Copa-Cogeca в понедельник сообщил, что агросектор ЕС подорван высокими ценами на удобрения и энергию из-за конфликта на Украине и кризиса на Ближнем Востоке. "Это (консолидация агросектора - ред.) облегчит ЕС конкуренцию с более индустриализованными производителями, такими как Бразилия или Австралия... Но европейские фермеры вряд ли сдадутся без того, чтобы сначала "покидаться навозом", - говорится в публикации. По словам побеседовавшего с FT топ-менеджера компании, управляющей сельскохозяйственными землями в Испании, консолидация европейского агросектора - естественный процесс, поскольку инвесторы больше доверяют крупным игрокам. "Если у вас нет необходимого масштаба… это невыгодно", - отметил он. В 2024 году по странам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров из-за соглашения о свободной торговле с общим рынком стран Южной Америки МЕРКОСУР. Европейские аграрии опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами.
украина
ближний восток
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, мировая экономика, украина, ближний восток, бразилия, ес
Сельское хозяйство, Мировая экономика, УКРАИНА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, БРАЗИЛИЯ, ЕС
15:15 06.05.2026
 
СМИ: консолидация агросектора в ЕС может спровоцировать протесты фермеров

FT: консолидация агросектора в ЕС может спровоцировать протесты фермеров

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 6 мая - ПРАЙМ. Идущая в ЕС консолидация агросектора в руках крупных компаний может спровоцировать новые акции протестов европейских фермеров, сообщила газета Financial Times.
Профсоюз европейских фермеров Copa-Cogeca в понедельник сообщил, что агросектор ЕС подорван высокими ценами на удобрения и энергию из-за конфликта на Украине и кризиса на Ближнем Востоке.
"Это (консолидация агросектора - ред.) облегчит ЕС конкуренцию с более индустриализованными производителями, такими как Бразилия или Австралия... Но европейские фермеры вряд ли сдадутся без того, чтобы сначала "покидаться навозом", - говорится в публикации.
По словам побеседовавшего с FT топ-менеджера компании, управляющей сельскохозяйственными землями в Испании, консолидация европейского агросектора - естественный процесс, поскольку инвесторы больше доверяют крупным игрокам.
"Если у вас нет необходимого масштаба… это невыгодно", - отметил он.
В 2024 году по странам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров из-за соглашения о свободной торговле с общим рынком стран Южной Америки МЕРКОСУР. Европейские аграрии опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаУКРАИНАБЛИЖНИЙ ВОСТОКБРАЗИЛИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала