СМИ: консолидация агросектора в ЕС может спровоцировать протесты фермеров
FT: консолидация агросектора в ЕС может спровоцировать протесты фермеров
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 мая - ПРАЙМ. Идущая в ЕС консолидация агросектора в руках крупных компаний может спровоцировать новые акции протестов европейских фермеров, сообщила газета Financial Times.
Профсоюз европейских фермеров Copa-Cogeca в понедельник сообщил, что агросектор ЕС подорван высокими ценами на удобрения и энергию из-за конфликта на Украине и кризиса на Ближнем Востоке.
"Это (консолидация агросектора - ред.) облегчит ЕС конкуренцию с более индустриализованными производителями, такими как Бразилия или Австралия... Но европейские фермеры вряд ли сдадутся без того, чтобы сначала "покидаться навозом", - говорится в публикации.
По словам побеседовавшего с FT топ-менеджера компании, управляющей сельскохозяйственными землями в Испании, консолидация европейского агросектора - естественный процесс, поскольку инвесторы больше доверяют крупным игрокам.
"Если у вас нет необходимого масштаба… это невыгодно", - отметил он.
В 2024 году по странам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров из-за соглашения о свободной торговле с общим рынком стран Южной Америки МЕРКОСУР. Европейские аграрии опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами.