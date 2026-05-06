СМИ: конфликт на Ближнем Востоке подтолкнет компании к аренде судов для СПГ
2026-05-06T23:00+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке подтолкнет компании к долгосрочной аренде судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) вместо найма таких судов на спотовом рынке, пишет агентство Рейтер. "Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и другие сбои приведут к тому, что все больше компаний будут нанимать суда для перевозки СПГ по долгосрочным контрактам, а не на спотовом рынке", - пишет агентство со ссылкой на вице-президента по судоходству американской СПГ-компании NextDecade Питера Фитцпатрика. Фитцпатрик также заявил, что проблемы в цепочках поставок при закупке газовых турбин, необходимых для обеспечения электроэнергией СПГ-заводов, осложнят компаниям принятие инвестиционных решений по американским СПГ-проектам. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок СПГ на мировой рынок из стран Персидского залива. Qatar Еnergy приостановила производство СПГ на своих заводах в Катаре, одном из крупнейших мировых производителей СПГ.
Reuters: конфликт на Ближнем Востоке подтолкнет компании арендовать суда для перевозки СПГ