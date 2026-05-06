Россияне стали чаще использовать СМС на фоне ограничений интернета

2026-05-06T08:41+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Россияне стали чаще пользоваться смс по итогам первых майских праздников на фоне ограничений мобильного интернета в столице и некоторых регионах, рассказал РИА Новости гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. "Учитывая те ограничения, которые стали возникать в регионах и в Москве в обыкновенный период, и в том числе в майские праздники, конечно же", - сообщил он, отвечая на вопрос, стали ли россияне чаще пользоваться смс по итогам первых майских выходных. Так, он отметил, что увеличение в этом году было замечено еще до наступления праздников на 25-30%. Но также Кусков добавил, что "учитывая праздники, выезды на природу" к этим 25-30% прибавились еще 5-10% дополнительно. В начале недели "большая четверка" операторов связи предупредила о возможных временных ограничениях на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности. Утром во вторник москвичи начали сталкиваться с такими проблемами - мобильный интернет не работал, а смс-сообщения не доходили до адресатов. Войти в различные сервисы "белого списка" без Wi-Fi также не получалось. Позже Минцифры России заявило, что согласовывает с правоохранительными органами и спецслужбами возможность оперативного открытия в Москве "белого списка" сайтов в период отключения мобильного интернета в целях безопасности.

