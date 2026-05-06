В Москве увеличат число беспилотных трамваев

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Количество беспилотных трамваев в Москве будет увеличено до 15 к концу года, к 2030 году бесплотными станут примерно две трети столичного парка трамваев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Всего до конца этого года оборудуем беспилотными технологиями 11 трамваев - так увеличим их общее количество до 15 единиц. Они будут постепенно выводиться в город и курсировать как в тестовом режиме, так и по маршруту с пассажирами", - написал Собянин в канале на платформе "Макс". Он отметил, что к 2030 году беспилотными станут примерно две трети столичного парка трамваев. "Сейчас в городе уже четыре беспилотных трамвая. Часть ходит в тестовом режиме: изучают маршрут и составляют высокоточную карту… Сейчас модернизируется еще один трамвайный вагон", - подчеркнул Собянин. Он добавил, что программное обеспечение для беспилотного трамвая создали сотрудники Московского метрополитена. Умная технология уникальна, работает точнее и стабильнее зарубежных аналогов. Ее уже не раз отметили престижными национальными и международными премиями. "Московские беспилотные трамваи сделали больше трех тысяч рейсов. В сентябре прошлого года Москва первой в мире запустила регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами. Он пошел по маршруту №10 "Метро "Щукинская" - Улица Кулакова", - отметил Собянин. Мэр подчеркнул, что инновационный транспорт перевез уже больше 100 тысяч пассажиров без единого нарушения правил дорожного движения. "Беспилотные трамваи не превышают скорость и обеспечивают плавное движение. Они самостоятельно останавливаются, открывают и закрывают двери, четко следуют сигналам светофоров и пропускают пешеходов. Курсируют в стандартных городских условиях наравне с другими трамваями, точно придерживаются графика", - напомнил Собянин.

