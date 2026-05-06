Самые большие зарплаты в феврале получали сотрудники управления фондами

2026-05-06T00:56+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Самые большие зарплаты в феврале получали россияне, занятые в сфере управления фондами, - в среднем 848 тысяч рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики. Такие специалисты занимаются управлением активами в интересах физлиц и юрлиц. Бывают фонды инвестиционные, денежные, с пенсионными накоплениями, пенсионными и страховыми резервами, а также по управлению различными активами в сфере промышленности и недвижимости. На втором месте по величине зарплат расположились сотрудники холдинговых компаний, которые в среднем получали 411 тысяч рублей, а на третьем - сотрудники головных офисов с 404 тысячами рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране в феврале она составляла 103,9 тысячи рублей, что на 15% больше прошлогоднего уровня.

